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Haberler Galeri Philip Morris son dakika sigara zammı açıklaması: 4 Ocak Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar oldu?

Philip Morris son dakika sigara zammı açıklaması: 4 Ocak Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika... Philip Morris zamlı sigara fiyat listesi açıklandı. Tütün ürünlerinde ÖTV oranının yüzde 47,4 oranında artırılmasının ardından gözler sigara fiyatlarına çevrilmişti. Philip Morris grubuna ait Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M fiyatlarına zam geldiğini açıklandı. Peki, 4 Ocak Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel Philip Morris sigara fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 09:49
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Philip Morris son dakika sigara zammı açıklaması: 4 Ocak Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar oldu?

Philip Morris sigara zammı son dakika... Tütün ürünlerinde ÖTV oranının yüzde 47,4 oranında artırılmasının ardından gözler sigara zammına çevrilmişti. Philip Morris tarafından 4 Ocak'tan itibaren geçerli olacak zamlı sigara fiyat listesi açıklandı. Güncel sigara fiyat listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 4 Ocak Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Philip Morris son dakika sigara zammı açıklaması: 4 Ocak Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar oldu?

PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 4 Ocak zamlı sigara fiyatları güncel liste:

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Philip Morris son dakika sigara zammı açıklaması: 4 Ocak Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar oldu?

Philip Morris

Marlboro Edge: 23 TL

Marlboro Touch: 24 TL

Marlboro: 25 TL

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Philip Morris son dakika sigara zammı açıklaması: 4 Ocak Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar oldu?

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Muratti: 23 TL

Muratti Blu: 22TL

Lark: 22 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL

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Philip Morris son dakika sigara zammı açıklaması: 4 Ocak Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar oldu?

İŞTE ZAMLI FİYAT LİSTESİ