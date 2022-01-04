Philip Morris son dakika sigara zammı açıklaması: 4 Ocak Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika... Philip Morris zamlı sigara fiyat listesi açıklandı. Tütün ürünlerinde ÖTV oranının yüzde 47,4 oranında artırılmasının ardından gözler sigara fiyatlarına çevrilmişti. Philip Morris grubuna ait Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M fiyatlarına zam geldiğini açıklandı. Peki, 4 Ocak Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel Philip Morris sigara fiyatları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.01.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 09:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL