Yeni zamlarla sigara fiyatları ne kadar? Japan Tobacco International (JTI), Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Türktab grubu sigara markalarına ne kadar zam yapılacağını merak eden vatandaşlar, yeni sigara zammı konusunda detayları araştırıyor. Tütün ürünlerinde asgari maktu ÖTV tutarının 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırılmasının ardından gözler sigara zammına çevrildi. Peki, yeni sigara zamları açıklandı mı? 2022'de sigaraya kaç TL zam gelecek? Yeni zamlarla sigara fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

YENİ SİGARA ZAMLARI AÇIKLANDI MI?

Tütün ürünlerindeki yüzde 47,4 pranında ÖTV artışı sonrası gözler sigaraya yapılacak zam oranına çevrildi. Hemen şunu belirtelim ki, JTI, BAT, Philip Morrois ve Türktab tarafından sigara zammı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ÖTV artış oranına göre sigaralara 2'şer TL zam yapılacağı iddia edildi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğimnde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte güncel sigara fiyatları: