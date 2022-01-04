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Yeni sigara zamları açıklandı mı? 2022'de sigaraya kaç TL zam gelecek? Yeni zamlarla sigara fiyatları ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022
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Yeni sigara zamları açıklandı mı? 2022’de sigaraya kaç TL zam gelecek? Yeni zamlarla sigara fiyatları ne kadar?

Sigara zammı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tütün ürünlerinde ÖTV'nin yüzde 47,4 oranında artışa gidilmesinin ardından gözler yeni sigara fiyatlarına çevrildi. JTI, Philip Morris, BAT ve Türktab gruplarında ne kadar zam olacağını merak eden sigara tiryakileri, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, yeni sigara zamları açıklandı mı? 2022'de sigaraya kaç TL zam gelecek? Yeni zamlarla sigara fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

Yeni zamlarla sigara fiyatları ne kadar? Japan Tobacco International (JTI), Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Türktab grubu sigara markalarına ne kadar zam yapılacağını merak eden vatandaşlar, yeni sigara zammı konusunda detayları araştırıyor. Tütün ürünlerinde asgari maktu ÖTV tutarının 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırılmasının ardından gözler sigara zammına çevrildi. Peki, yeni sigara zamları açıklandı mı? 2022'de sigaraya kaç TL zam gelecek? Yeni zamlarla sigara fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

YENİ SİGARA ZAMLARI AÇIKLANDI MI?

Tütün ürünlerindeki yüzde 47,4 pranında ÖTV artışı sonrası gözler sigaraya yapılacak zam oranına çevrildi. Hemen şunu belirtelim ki, JTI, BAT, Philip Morrois ve Türktab tarafından sigara zammı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ÖTV artış oranına göre sigaralara 2'şer TL zam yapılacağı iddia edildi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğimnde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte güncel sigara fiyatları:

Philip Morris

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

L&M: 17,50 TL

JTI

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

British American Tobacco (BAT)

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 18 TL

Kent D-Range: 18 TL

Kent Slims: 21 TL

Kent (Blue, Grey, White): 19 TL

Rothmans: 17,50 TL

Viceroy: 17,00 TL

Pall Mall: 18,00 TL

Tekel 2000: 17,50 TL

Tekel 2001: 17,50 TL

Samsun: 18,00 TL

Maltepe: 18,00 TL

TÜRKTAB SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Violet - Slims: 19.00 TL

Winner Slims - Family: 18.00 TL

HD Blue Slims - Family: 17.00 TL

HD Sky Red - Uzun - Kısa: 16.00 TL

HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 14.50 TL

HD Blue - Kısa - Uzun: 16.00 TL

President Kısa - Uzun - Sky: 15.50 TL

Winner Kısa - TF - Rogue: 14.00 TL

President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 15.00 TL

Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 16.00 TL

Point Blue - Slims: 15.00 TL

Medley Kısa - Family: 15.50 TL

MMC Kısa - Uzun: 15.50 TL

Toros 2005 - Family: 15.50 TL

Hazar Kısa - Family: 15.50 TL

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