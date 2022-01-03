Emekliye, memura ek zam geldi mi, var mı? Memur ve emekliye ek zam yapılacak mı? Eşi çalışmayan, 6 yaşından küçük çocuk...
Emekliye, memura ek zam geldi mi, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak ek zam için müjde geldi. Açıklama sonrasında maaşların ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte, Emekliye, memura ek zam geldi mi, var mı? Memur ve emekliye ek zam yapılacak mı? İşte güncel zamlı tablo...
Emekliye, memura ek zam geldi mi, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı açıklandı. Kabine Toplantısı'nda memur ve emeklilerin maaşlarına ek zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Başkan Erdoğan, konu hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. İşte, emekliye, memura ek zam geldi mi, var mı? Memur ve emekliye ek zam yapılacak mı? İşte güncel zamlı tablo...
EMEKLİYE, MEMURA EK ZAM GELDİ Mİ, VAR MI?
Enflasyonu neredeyse yarı yarıya düşürmüştük, inşallah bu yıl da çok daha fazlasıyla gerileteceğiz. Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık, bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek özel tedbirler aldık. Asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik artış bunun örneklerinden biridir. Bu düzenleme asgari ücrete endeksli işsizlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş aylığı, iş görmezlik ödeneği gibi pek çok rakamı arttırdık.
Memurlarımıza toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 TL
Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni alt sınır belirledik.
Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak yeni düzenlemeye göre.
Böylece aylık geliri 1500 TL'den başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecek.
Yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracat, cari dengesiyle hedeflerine ulaşmış, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız."
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