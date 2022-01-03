Emekliye, memura ek zam geldi mi, var mı? Memur ve emekliye ek zam yapılacak mı? Eşi çalışmayan, 6 yaşından küçük çocuk...

Emekliye, memura ek zam geldi mi, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı açıklandı. Kabine Toplantısı'nda memur ve emeklilerin maaşlarına ek zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Başkan Erdoğan, konu hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. İşte, emekliye, memura ek zam geldi mi, var mı? Memur ve emekliye ek zam yapılacak mı? İşte güncel zamlı tablo...

EMEKLİYE, MEMURA EK ZAM GELDİ Mİ, VAR MI?

Enflasyonu neredeyse yarı yarıya düşürmüştük, inşallah bu yıl da çok daha fazlasıyla gerileteceğiz. Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık, bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek özel tedbirler aldık. Asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik artış bunun örneklerinden biridir. Bu düzenleme asgari ücrete endeksli işsizlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş aylığı, iş görmezlik ödeneği gibi pek çok rakamı arttırdık.