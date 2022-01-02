Son dakika: TBMM'de ekonomi mesaisi: Kritik düzenlemeler geliyor! Milyonları ilgilendiriyor
TBMM, yeni yıla ekonomi mesaisiyle başlayacak. Başkan Erdoğan'ın son kabine toplantısından sonra açıkladığı kur korumalı mevduat sistemine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağı teklifin 4 Ocak'ta Meclis'e sunulması bekleniyor. Öte yandan Meclis gündeminde yerini alacak yasa tasarıları sağlıkçılar, öğretmenler ve avukatları yakından ilgilendiriyor. Stok yapanlarla ilgili de ağır cezalar gündemde olacak. Doğalgazda kademeli tarifeye geçilmesine ilişkin teklifin de kısa sürede meclise sunulması bekleniyor.
TBMM, yeni yıla yoğun gündemle başlıyor. Hazırlıkları süren ve 4 Ocak'ta Meclis'e sevkedilmesi planlanan yeni yasa teklifinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrasında açıkladığı pakette ilişkin düzenlemeler yer alacak.
Yasa teklifiyle, yeni geliştirilen Kur Korumalı TL Mevduat ürününün yasal çerçevesi çizilecek.
Mevduatların bu ürüne yönlendirilmesi için sağlanan devlet desteğine yönelik Hazine'nin üstleneceği görevin yasal altyapısı hazırlanacak.
BES'TE DEVLET KATKISI ARTIYOR
Bireysel emeklilik sisteminde yüzde 25 olan devlet desteğinin 5 puan artırılarak yüzde 30 olması da yasa teklifinde yer alacak.
İhracatçı firmalara 1 puanlık kurumlar vergisi indirimi sağlanacak.
KDV'YE YENİ DÜZENLEME
Ekonomi yönetimi, bunların yanı sıra KDV ve kripto para düzenlemeleri için de çalışmaları sürdürüyor.
KDV düzenlemesiyle bazı sektörlerde indirim olabileceği belirtilirken, uygulamanın genel oranlarında sadeleştirme yapılabileceği de ifade ediliyor.
Kripto para düzenlemesi kapsamında ise bu alanda faaliyet gösteren kurumlara sermaye şartı ve vergi getirilebileceği belirtiliyor.
DOĞALGAZA DA KADEMELİ TARİFE
Yeni yasal düzenlemelerle elektrikten sonra doğalgazda da kademeli tarifeye geçilecek.
Müteahhitlerin uzun süredir beklediği yapım işlerinde fiyat farkı kararı da tamamlanacak.
SAĞLIKÇININ DA AVUKATIN DA GÖZÜ TBMM'DE
TBMM'nin ilk yasama faaliyetlerinden biri, içinde kur endeksli mevduat düzenlemesinin de bulunduğu ekonomik paket olacak. Müteahhitlerin işlerini tasfiye etmelerine izin verilmeyecek ancak devredebilmelerinin yolları açılacak.
MAAŞ ARTIŞI BEKLENTİLERİ
Sağlık çalışanlarına ücret düzenlemesi de başlıklardan biri. Sadece doktorlar değil hemşire, ebe, ambulans çalışanlarının da içinde olduğu sağlık çalışanlarının maaş artışlarına ilişkin yasa çalışması beklentileri yükseltti.
STOKÇULUK PAKETİ
Stokçulara verilen cezaların 50 bin lira ile 2 milyon lira arasında kademeli uygulanmasını öngören ve görüşmeleri yarım kalan düzenleme de yeni yılın ilk işlerinden olacak. Ceza oranları kademelendirilerek arttırılacak.
MESLEK YASALARI
Öğretmenlik Meslek Kanunu değişikliği de önümüzdeki günlerde ele alınacak. "Uzman" ve "Başöğretmenlik" ünvanlarıyla, maaşlar bin ve 2 bin lira düzeyinde artacak.
YARGIDA SERİ PAKETLER
6. Yargı Paketi'nin büyük bölümü avukatlık, hâkim ve savcılık mesleğine ayrıldı. Paket, avukatlara kademeli vergilendirme, yeni avukatlara büro açma kredisi, Avukat ve sanık ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi, hâkim ve savcı yardımcılığının kurulması gibi başlıklar içeriyor.
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