Son dakika: TBMM’de ekonomi mesaisi: Kritik düzenlemeler geliyor! Milyonları ilgilendiriyor

SAĞLIKÇININ DA AVUKATIN DA GÖZÜ TBMM'DE

TBMM'nin ilk yasama faaliyetlerinden biri, içinde kur endeksli mevduat düzenlemesinin de bulunduğu ekonomik paket olacak. Müteahhitlerin işlerini tasfiye etmelerine izin verilmeyecek ancak devredebilmelerinin yolları açılacak.

MAAŞ ARTIŞI BEKLENTİLERİ

Sağlık çalışanlarına ücret düzenlemesi de başlıklardan biri. Sadece doktorlar değil hemşire, ebe, ambulans çalışanlarının da içinde olduğu sağlık çalışanlarının maaş artışlarına ilişkin yasa çalışması beklentileri yükseltti.