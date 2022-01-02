Son dakika: Dikkat çeken Borsa İstanbul tahmini: BIST 100 endeksi 3000 puanı görebilir

"OMİCRON VARYANTI, 2022'DE HİSSE SENEDİ PİYASALARI İÇİN BÜYÜK BİR RİSK"

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz da 2022 için oldukça fazla belirsizlik bulunduğunu aktararak, "Belirsizlikler her ne kadar modelleme yapmayı zorlaştırsa da yapılan değerlemeler, BIST 100 endeksinin 2022 sonunda 2.700-3.000 puanlara ulaşabileceğini gösteriyor." dedi.

Yılmaz, özellikle ihracatçı sanayi şirketlerinin 2022'de de ön planda bulunmasının mümkün olduğunu, buna karşın yurt dışında özellikle Fed'in varlık alımlarını azaltma ve faiz artırımı adımlarının hisse senedi piyasasında kar realizasyonunu beraberinde getirebileceğini söyledi.

Fed'in kararlarının yurt içi piyasalara yansımasının şimdiden tahmin edilmesinin zor olduğunu vurgulayan Yılmaz, Omicron varyantının 2022'de hisse senedi piyasaları için büyük bir risk oluşturduğunu kaydetti.