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Borsa günü yükselişle tamamladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,76 değer kazancıyla 1.891,28 puandan tamamladı. Analistler, haftaya birçok ülkedeki borsaların Noel tatili dolayısıyla işleme kapalı olacağını belirterek, açık olan sınırlı sayıdaki borsalarda, zayıf veri gündeminin de etkisiyle düşük işlem hacimli dalgalı bir seyrin öne çıkabileceğini kaydetti.

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