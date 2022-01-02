Elektrik zammı ne kadar oldu? 2022 elektrik zam oranları! Elektriğe ne kadar zam geldi?
2022 elektrik zam oranları! Elektrik zammı ne kadar oldu? Elektriğe ne kadar zam geldi? Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada yeni fiyatlarla ilgili bilgi verildi. Elektrik tüketimine göre 150 kilovatsaat altına ve üstüne farklı zam oranları yapıldı. Nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak. İşte; 2022 elektrik zam oranları!
Elektrik zammı ne kadar oldu? 2022 elektrik zam oranları arama motorlarında sorgulanıyor. Vatandaşlar elektriğe ne kadar zam geldi sorusuna yanıt arıyor. 2022 yılının gelişiyle birlikte elektrik faturaları iki tarifeye ayrıldı. Tüketime göre uygulanacak kademeli tarife sisteminde, elektrik zam oranları belli oldu. Peki; 2022 elektrik zammı ne kadar oldu?
2022 ELEKTRİK ZAM ORANLARI NE KADAR?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacağını bildirdi.
EDPK'dan yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılı için elektrik tarifeleri Kurul tarafından belirlendiğini ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasa kapsamında kademeli tarife uygulamasına da geçilmiştir. Kademeli tarifenin hedefi dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmaktır. Bilindiği üzere pandemi koşulları sebebi ile hammadde fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde de çok büyük artışlar meydana gelmiştir.
Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur.
Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki işbirliği ile bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır. Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğalgazda ise beşte dördünü karşılayarak 2021'de toplamda 100 milyar liralık bir destekte bulunmuştur. Geldiğimiz noktada ise; enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapılmıştır. Verimlilik odaklı kademeliğinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWh'e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh'ın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır."
DOĞALGAZ FİYATLARINA DA ZAM YAPILDI
Doğal gazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.
Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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