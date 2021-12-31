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Emekli ve memurun Ocak zammında flaş gelişme: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yüzde 21.91 zam masada

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Emekli ve memurun Ocak zammında flaş gelişme: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yüzde 21.91 zam masada

Memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak olan zam oranlarında. Zam oranlarının yanında bir de iyileştirme bekleniyor. Peki, emekli ve memurun yeni maaşları ne kadar olacak? Ocak'ta emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte emekli ve memuru yakından ilgilendiren Ocak zammı ile ilgili tüm ayrıntılar...

Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammı için 3 Ocak'a kilitlenirken, ipucu da geldi.

AA'nın 21 ekonomistle yaptığı ankette Aralık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 8.54 oldu.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.91 çıkacak.

Ocak'ta yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91'i (yüzde 5 zam + 16.91 enflasyon farkı) bulacak.

Bu tahminlere göre en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 818 liraya,

Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 239 liraya, memur emeklilerinde 3 bin 993 liraya yükselecek.

SSK emeklilerinde de en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 146 liraya,

2000'den sonra emekli olanlarda bin 950 liraya çıkacak.

Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı ise 5 bin 279 lira seviyesine yükselecek.

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