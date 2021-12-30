Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması: Dünya deniz taşımacılığına...

"MİLLİ ELEKTRİKLİ TRENLERİMİZ RAYLARDA OLACAK"



Karaismailoğlu, 2022 yılında milli elektrikli trenlerin raylarda olacağını belirterek, "Ulusal çapta tamamladığımız, ilerleme kaydettiğimiz ve planladığımız demiryolu yatırımlarımızın yanı sıra, kent içi raylı sistemler için de güçlü bir yılı geride bırakıyoruz. Kent içi raylı sistemlerin ekonomiye ve çevreye katkıları göz ardı edemeyeceğimiz boyutlarda. Altı ilde yapımı süren 10 projemiz var. 2022 yılı çok büyük ve önemli kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceği bir yıl olacak. Ayrıca önümüzdeki yıl, milli elektrikli trenlerimiz raylarda olacak. 2021 yılında reform alanı olarak ilan ettiğimiz demiryollarında gerçekleştirdiğimiz atılımları yeni yılda katlayarak sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



Son olarak havayolu projelerinden bahseden Adil Karaismailoğlu, "Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Tokat Havalimanı'nı da 2022 yılı ilk çeyreğinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Çukurova Havalimanı'nın da yapım çalışmaları hızla devam ediyor ve 2022 yılı bitmeden hizmete alacağız." dedi.





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN