Son dakika: Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı kararıyla, sağlık çalışanlarının Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanmasına yönelik uygulamanın 30 Haziran 2022'e kadar uzatıldığı belirtilerek, "Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelemiz sürüyor.