25 Aralık 2021, Cumartesi
Milyonlar çöpte yatıyor! Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürümeye terk edildi
Kocaeli'de milyonlar çöpte yatıyor. Trafikten men edilen yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi. Burada yaklaşık değeri 1 milyon TL olan araçta var. Trafik sigortasından dolayı men edilip bağlanan araç sayısı da oldukça fazla. Değeri milyonları bulan araçlar havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 25.12.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:50
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