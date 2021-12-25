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Milyonlar çöpte yatıyor! Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürümeye terk edildi

Kocaeli'de milyonlar çöpte yatıyor. Trafikten men edilen yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edildi. Burada yaklaşık değeri 1 milyon TL olan araçta var. Trafik sigortasından dolayı men edilip bağlanan araç sayısı da oldukça fazla. Değeri milyonları bulan araçlar havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:50
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Milyonlar çöpte yatıyor! Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürümeye terk edildi

Trafikten men edilen, herhangi bir ceza sebebiyle otoparka çekilen araçlar, yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor.

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Milyonlar çöpte yatıyor! Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürümeye terk edildi

Değeri milyonları bulan araçlar, sürücülerinin peşlerine düşmemesi sebebiyle yediemin otoparkında adeta kaderleri terk edildi.

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Milyonlar çöpte yatıyor! Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürümeye terk edildi

Sadece kendi otoparkında yaklaşık bin beş yüz araç olduğunu belirten işletmeci Murathan Bostan, "Burada bulunan araçların toplam otopark ücreti hesaplandığında ise 5-6 milyon lirayı buluyor" dedi.

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Milyonlar çöpte yatıyor! Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürümeye terk edildi

"Burada yaklaşık değeri 1 milyon TL olan araçta var"
Otoparkı kurduğundan bu yana trafikten men edilerek otoparka bağlanan araç sayısının fazla olduğunun altını çizen yediemin otopark işletmecisi Murathan Bostan, "Benim otoparkımda yaklaşık bin beş yüz araç bulunmakta. Araçlar emniyet tarafından çekilip buraya geliyor. Hacizli yakalamalı, trafik sigortası yaptırılmamış, sürücüsünün ehliyeti olmayan araçlar oluyor genellikle. Sahipleri hiçbir şekilde peşine düşmüyor. Burada yaklaşık değeri 1 milyon TL olan araçta var, 100 bin liralık araçta var, 50 bin liralık araçta var" diye konuştu.

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Milyonlar çöpte yatıyor! Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürümeye terk edildi

"Biz bu araçları hiçbir şekilde ekonomiye kazandıramıyoruz"
Bostan, araçların hiçbir şekilde ekonomiye kazandırılamadığının altını çizerek, "Burada bulunan araçların her birinin ortalama değeri 80-100 bin TL olduğunu düşündüğümüzde, bin aracın toplam değeri 80-100 milyon. Fakat biz bu araçları hiçbir şekilde ekonomiye kazandıramıyoruz. Keşke bizim elimizde olsa da biz kazandırabilsek. Bu araçların satışını yapan birimler icra daireleri ve Milli Emlak. Kocaeli bölgesinde hiçbir şekilde sistem yürümüyor. Araçlar terk edilip buraya bırakılıyor. Burada bulunan araçların toplam otopark ücreti hesaplandığında ise 5-6 milyon lirayı buluyor. Araç sahipleri araçlarını almadıkları için terk edilmiş bir vaziyette burada kalıyorlar" şeklinde konuştu.