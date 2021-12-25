Milyonlar çöpte yatıyor! Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürümeye terk edildi

"Biz bu araçları hiçbir şekilde ekonomiye kazandıramıyoruz"

Bostan, araçların hiçbir şekilde ekonomiye kazandırılamadığının altını çizerek, "Burada bulunan araçların her birinin ortalama değeri 80-100 bin TL olduğunu düşündüğümüzde, bin aracın toplam değeri 80-100 milyon. Fakat biz bu araçları hiçbir şekilde ekonomiye kazandıramıyoruz. Keşke bizim elimizde olsa da biz kazandırabilsek. Bu araçların satışını yapan birimler icra daireleri ve Milli Emlak. Kocaeli bölgesinde hiçbir şekilde sistem yürümüyor. Araçlar terk edilip buraya bırakılıyor. Burada bulunan araçların toplam otopark ücreti hesaplandığında ise 5-6 milyon lirayı buluyor. Araç sahipleri araçlarını almadıkları için terk edilmiş bir vaziyette burada kalıyorlar" şeklinde konuştu.