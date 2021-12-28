Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK son açıklamalar...

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranının ardından ikinci altı aylık enflasyon verisi ortaya çıkacak. Buna göre, emekli, memur ve diğer kesimlerin yeni maaşları belli olacak. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte son gelişmeler...

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Aralık ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu veri ile birlikte 2021 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve emekli ve memurlara yapılacak zam oranı netleşecek.