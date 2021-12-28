Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK son açıklamalar...
Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından her ay belirli tarihte enflasyon oranı açıklanıyor. 2021 Aralık ayı enflasyon oranını merak eden vatandaşlar, TÜİK'ten yapılan açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Memur ve emeklinin yanı sıra diğer kesimlerinde ücretlerindeki artışı etkileyecek aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte haberin detayları...
Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranının ardından ikinci altı aylık enflasyon verisi ortaya çıkacak. Buna göre, emekli, memur ve diğer kesimlerin yeni maaşları belli olacak. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte son gelişmeler...
ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 Aralık ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu veri ile birlikte 2021 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve emekli ve memurlara yapılacak zam oranı netleşecek.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi zammın ipucunu veriyor. Ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Aralık ayı için yüzde 23.85 çıktı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 14.2 olarak gerçekleşecek.
Tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak. Kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile belli olacak.
5 AYLIK VERİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı.
Şu ana kadar gerçekleşen (5 aylık) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.48 olacak.
NASIL ETKİLEYECEK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.
MEMUR VE EMEKLİLERE EKSTRA ZAM
Ancak hem memurlara hem emeklilere ekstra bir iyileştirme de planlanıyor. Bu iyileştirme de 3 Ocak'ta zamların belli olmasıyla şekillenecek. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" demişti.
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.48, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5 artışa ilaveten alacağı fark da yüzde 7.48 çıktı. Buna Aralık enflasyonu eklenecek. Ayrıca ek iyileştirme olacak.
YÜZDE KAÇ OLACAK?
Öncelikle ilave zam olmadan belirlenecek oranlara bakalım. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon zammının yüzde 14-15 civarında olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan sonuçlara göre 10.48 olan 5 aylık enflasyon yıl sonunda 14-15'i bulabilecek. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 11-12 oranında fark alabilecek. Bu durumda onların da zamları yüzde 16-17 civarına ulaşacak.
İLAVE ZAM NASIL BELİRLENECEK?
Ancak hem memurlar hem de emekliler için ilave bir zam yapılması bekleniyor. Bu zammın yüzde kaç olacağı ya da nasıl yapılacağı da 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyon verisine göre şekillenecek. Zamların yıllık veriye tamamlanması söz konusu olabilecek.
Yine memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı olan yüzde 7'lik oranın öne çekilmesi söz konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise Temmuz zammıyla birlikte yüzde 40'ı bulacak bir oran ortaya çıkabilir. Ancak konuşulanlar arasında seyyanen zam da var.
SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ
Seyyanen zam durumunda özellikle düşük maaşların yükseltilmesi ve taban maaşın yukarı çekilmesi söz konusu olacak. burada ölçü yeni asgari ücret olabilir. Yeni asgari ücretin net rakamının 4.253 lira olması ile en düşük emekli maaşı ile arasındaki farkın açılması söz konusu olacak.
Bu durumda ikisi arasındaki makasın kapatılması için bir artış söz konusu olabilir. Burada öne çıkan rakamlar 3000 ve 3500 olarak değerlendirilebilir. Bu durumda bu gün en düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasındaki oransal fark da korunmuş olacak. Bu seyyanen artışların 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası ortaya çıkacak 6 aylık zamdan sonra yapılması da söz konusu olabilir. Böylece önce enflasyon zammı uygulanır sonrada belirlenen taban maaşa ulaşıncaya kadar seyyanen artış yapılabilir.
MAAŞLAR KAÇ LİRA OLACAK?
Tüm kesimler için ek zamlar üzerinde çalışmalar sürüyor. Ancak ek zam yapılmadan maaşlar kaç liraya çıkacak onun da detaylarına bakalım..
*MEMUR: Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ilaveten, tahmini enflasyon artışı ile aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5 bin 31 liraya yükselecek. Memurlara ayrıca ilave bir zam daha planlanırken; bir artış da aile yardımında olacak. Yüzde 16.2'lik Ocak zammı tahminine göre, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aylık aile yardımı 683,79 lira olacak.
Memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de zamlanacak. 135 liralık ödeme, 2022'nin ilk yarısında 400, ikinci yarısında 428 liraya çıkacak. Bu rakamlar ek protokolle yapılacak ek zam sonrası daha da yükselebilecek.
*MEMUR EMEKLİSİ: Ocak zammı yüzde 16.2 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya ulaşacak. Memur emeklilerinin de Ocak'ta memurlar için planlanan ek zamdan yararlanması bekleniyor.
*SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak. Buna göre en düşük aylık; Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 132 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 683 liraya yükselecek. SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 996 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 857 liraya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur'lulara bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için de hazırlıklar sürüyor.
*YAŞLI: Memur zammı yüzde 16.2 olursa 65 yaş aylığı 828,21 liradan 962,38 liraya çıkacak. Asgari ücretteki artışla bu aylığı almak kolaylaşacak. Kişinin kendisinin ve eşinin geliri toplamı 2 bin 835 liranın altındaysa aylık bağlanacak.
* ENGELLİ: Yüzde 16.2'lik artış tahminine göre yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 768,23, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 152 lira 34 kuruşa yükselecek. Bu aylıktan yararlanmak için aranan hane içinde kişi başı gelir sınırı 852,53 liradan bin 417 liraya çıkacak.
* EVDE BAKIM DESTEĞİ: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 797 lira tutarındaki aylık, artış yüzde 16.2 olursa 2 bin 89 liraya ulaşacak. Bu destek için hane içinde kişi başı gelir sınırı bin 705 liradan 2 bin 835 liraya yükselecek.
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