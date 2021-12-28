Ocak ayı kira zammı açıklandı mı? 2022 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar olacak? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama
Ocak ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala gözler kira artış oranına çevrildi. Önümüzdeki ay sözleşmesi dolacak olan kiracılar, ne kadar zam yapılabileceği konusunda araştırmalara başladı. Kira zammı ve kira artış oranı hesaplama işlemleriyle ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ocak ayı kira zammı açıklandı mı? 2022 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar olacak? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının ardından en çok merak edilenlerden biri de kira artış oranı oluyor. Ocak ayına girmemize kısa bir süre kala gözler kira zammına çevrildi. Milyonlarca kiracı ve ev sahipleri "2022 Ocak kira zammı ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ocak ayı kira zammı açıklandı mı? 2022 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar olacak? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...
2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Aralık ayı enflasyon rakamı henüz açıklanmadığı için 2022 Ocak ayı kira artış oranı da belli olmadı. Enflasyon oranı, 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Buna göre, Ocak ayı kira zammı da 3 Ocak'ta belli olacak.
İşte 2021 yılı aylara göre kira zam oranları:
2021 ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?
Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Kira artış oranı 17,71 olarak hesaplandı.
2021 KASIM AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?
TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.
2021 EKİM AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 16.42 oldu.
2021 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 1.12, yıllık yüzde 19.25 arttı. Eylül ayı kira artış oranı %15,28 olarak belirlendi.
2021 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber Ağustos ayı kira artış oranları da belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.
2021 TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.
2021 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.
2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.
2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.
2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.
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