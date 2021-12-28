Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının ardından en çok merak edilenlerden biri de kira artış oranı oluyor. Ocak ayına girmemize kısa bir süre kala gözler kira zammına çevrildi. Milyonlarca kiracı ve ev sahipleri "2022 Ocak kira zammı ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ocak ayı kira zammı açıklandı mı? 2022 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar olacak? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Aralık ayı enflasyon rakamı henüz açıklanmadığı için 2022 Ocak ayı kira artış oranı da belli olmadı. Enflasyon oranı, 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Buna göre, Ocak ayı kira zammı da 3 Ocak'ta belli olacak.

İşte 2021 yılı aylara göre kira zam oranları: