Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirime gitti!

YAVAŞ SALINIMLI GÜBRELERDE ORTALAMA YÜZDE 20 İNDİRİM

Gübre fiyatlarındaki artışlara karşı piyasayı regüle eden Tarım Kredi, ülkenin gıda güvenliğine verdiği önemi ve çiftçilerin yanında olduğunu göstermek adına 25 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde ton başına 1100 liraya varan, yavaş salınımlı gübrelerle damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 indirim yaptı.