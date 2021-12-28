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Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirime gitti!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirime gitti!

Son dakika haberine göre: Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ile yükselişe geçen suni gübre fiyatlarından, çiftçileri sevindirecek bir haber geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri, gübre fiyatlarında ton başına 1100 TL'ye varan indirime gitti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kimyevi gübre fiyatlarında ton başına 1100 liraya varan indirim gerçekleştirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan açıklamaya göre, kooperatif, döviz kurlarında geçen haftalarda yaşanan artışları iştiraki GÜBRETAŞ aracılığıyla gübre fiyatlarına aynı oranda yansıtmayarak, piyasayı çiftçi lehine regüle etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduatı" açıklaması öncesinde piyasaya göre ton başına 3 bin 800 liraya varan avantajlı fiyatlar oluşurken, söz konusu durum, döviz kurlarındaki düşüş trendiyle birlikte piyasanın gübre fiyatlarını indirmesinde de en önemli etken oldu.

YAVAŞ SALINIMLI GÜBRELERDE ORTALAMA YÜZDE 20 İNDİRİM

Gübre fiyatlarındaki artışlara karşı piyasayı regüle eden Tarım Kredi, ülkenin gıda güvenliğine verdiği önemi ve çiftçilerin yanında olduğunu göstermek adına 25 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde ton başına 1100 liraya varan, yavaş salınımlı gübrelerle damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 indirim yaptı.

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