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Son dakika | Bakan Muş güzel haberi böyle duyurdu: Büyük rekoru Cumhurbaşkanı'mız açıklayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Son dakika | Bakan Muş güzel haberi böyle duyurdu: Büyük rekoru Cumhurbaşkanı’mız açıklayacak

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihrcaatta yakaladığı büyük başarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Muş "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak." ifadelerini kullandı.

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