Ekonomide tarihi dönüşüm! Üretimde 17 ayın zirvesi

GÜVENDE KUR DÜŞÜŞÜ

Öte yandan, döviz kurunda sert fiyat dalgalanmalarının yaşandığı aralık ayında, reel kesimin güveninde düşüş oldu. Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta bir önceki aya göre 2.3 puan azalarak 106.1'e geriledi.Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.