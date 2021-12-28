Kripto paraya yeni düzenleme geliyor! İşte çalışmanın detayları

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan yasal düzenlemeye göre; Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, yatırımcının korunması için alım satımda denetimler güçlendirilecek.