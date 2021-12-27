27 Aralık güncel sigara fiyat listesi: Sigaraya zam geldi mi? Yeni yılda sigaraya zam gelecek mi?

Sigaraya zam geldi mi? Yeni yılda sigaraya zam gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala sigaraya zam yapılacağı iddiası gündeme geldi. İddiaya göre, yıl başında alkollü içecekler ve sigaranın Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında ayrıca artış uygulanacağı için çifte zam gerçekleşmiş olacak. İşte, Sigaraya zam geldi mi? Yeni yılda sigaraya zam gelecek mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Bandrol zammı sonrasında...

SİGARAYA BANDROL ZAMMI MI GELİYOR?

2020 senesinin sonlarında bandrol fiyatlarına yüzde 100 ila yüzde 400 oranlarında zam yapılmış, daha sonraki aylarda 2021 yılı başında bandrole yüzde 25 zam daha uygulanmıştı. 2022 yılı başından itibaren ise sigara ve içkilerde bandrol fiyatlarına yüzde 40 ile yüzde 50 oranında zam yapmak için hazırlık yürütüldüğü iddia edildi.

Yeni zammın detayları merak edilirken, bandrol zammının sigara fiyatlarında 1 lira civarında bir zamma yol açacağı ifade edildi.