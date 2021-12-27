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27 Aralık güncel sigara fiyat listesi: Sigaraya zam geldi mi? Yeni yılda sigaraya zam gelecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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27 Aralık güncel sigara fiyat listesi: Sigaraya zam geldi mi? Yeni yılda sigaraya zam gelecek mi?

Sigaraya zam geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigaraya yeni yılda bandrol zammı geleceği iddia edildi. Bandrole en az %40 oranında, ÖTV’ye de %28 zam oranında göründü. Sigara tüketicileri hangi sigaralara ne kadar zam geleceğini merak ediyor. İşte, sigaraya zam geldi mi? Yeni yılda sigaraya zam gelecek mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Bandrol zammı sonrasında...

Sigaraya zam geldi mi? Yeni yılda sigaraya zam gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala sigaraya zam yapılacağı iddiası gündeme geldi. İddiaya göre, yıl başında alkollü içecekler ve sigaranın Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında ayrıca artış uygulanacağı için çifte zam gerçekleşmiş olacak. İşte, Sigaraya zam geldi mi? Yeni yılda sigaraya zam gelecek mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Bandrol zammı sonrasında...

SİGARAYA BANDROL ZAMMI MI GELİYOR?

2020 senesinin sonlarında bandrol fiyatlarına yüzde 100 ila yüzde 400 oranlarında zam yapılmış, daha sonraki aylarda 2021 yılı başında bandrole yüzde 25 zam daha uygulanmıştı. 2022 yılı başından itibaren ise sigara ve içkilerde bandrol fiyatlarına yüzde 40 ile yüzde 50 oranında zam yapmak için hazırlık yürütüldüğü iddia edildi.

Yeni zammın detayları merak edilirken, bandrol zammının sigara fiyatlarında 1 lira civarında bir zamma yol açacağı ifade edildi.

18 LİRA OLAN SİGARAYA 1.5 TL ZAM GELECEK

Geçtiğimiz Temmuz ayında oluşan yüzde 22.04'lük zammı enflasyonla mücadele sebebiyle uygulanmamıştı. Temmuz'dan bu yana 5 ayda Yİ-ÜFE yüzde 23.77 olarak gerçekleşti. 6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 28 olması ve zammın yansıtılması durumunda 18 liralık sigaralara 1.5 liralık ÖTV zammı yapılması zorunlu hale gelmiş olacak.

ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

PHİLİP MORRİS MARKA

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

JTI MARKA SİGARALAR

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

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