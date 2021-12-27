BDDK suç duyurusu yaptığı 5 kişi kimdir? Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Selçuk Geçer kim?

BURHANETTİN BULUT KİMDİR?

Burhanettin Bulut,Bitlis 'te 1970 yılında dünyaya gelmiştir. Babasının adı Ahmet, annesinin adı ise Zübeyde'dir. Eczacı ve İktisatçı olan Bulut, İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

1993 yılından itibaren Adana'da kendi eczanesinde çalıştı. Adana Eczacı Odasında 4 dönemi oda başkanı olmak üzere 6 dönem yöneticilik yaptı. Çukurova Kent Konseyi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çukurova ilçesi Belediye Meclis Üyesi oldu. CHP'de başta Adana İl Başkanlığı olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu.