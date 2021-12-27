BDDK suç duyurusu yaptığı 5 kişi kimdir? Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Selçuk Geçer kim?
Bankacılık Kanunu’nun 74. Maddesine aykırılıktan BDDK suç duyurusu yaptı. BDDK suç duyurusu yaptığı 5 kişi arama motorlarında gündem oldu. Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Selçuk Geçer kim sorusuna cevap aranmaya başlandı. Suç duyurusu, Bankacılık Kanunu 74. Madde’ye dayandırıldı.
BDDK suç duyurusu yaptığı 5 kişi kimdir? Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Selçuk Geçer kimdir? Bankacılık Kanunu'nun 74. Maddesine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 5 ekonomist hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu 5 kişinin kim olduğu merak edilmeye başlandı.
BDDK SUÇ DUYURUSU YAPTIĞI 5 KİŞİ KİMDİR?
TRT'nin BDDK kaynaklarına dayandırdığı habere göre, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
GÜLDEM ATABAY KİMDİR?
Güldem Atabay ekonomist ve akademisyendir.
Güldem Atabay Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. Ardından Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi bölümünde yüksek lisansını tamamladı.
Daha önce UniCredit Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölüm Müdürü olarak Türkiye Ekonomistiydi; Ekspres Invest'te Baş Ekonomist ve Araştırma Departmanı Müdürü; Raymond James Securities'de Ekonomist; Ege Yatırım'da Ekonomist Global Menkul Kıymetler ve Karon Menkul Kıymetler Araştırma Departmanında Analist olarak çalıştı.
Egeli&Co. Varlık Yönetimi şirketinde Araştırma ve Strateji Direktörü olarak çalışmış olan Atabay, UniCredit Menkul Değerler A.Ş'nin Türkiye Ekonomisti görevini üstlenmişti. Denizbank'ın iştiraki Ekspres Invest'te Baş Ekonomist ve Araştırma Bölümü Müdürü, Raymond James şirketi ve Egebank iştiraki olan Ege Yatırım'da Ekonomist ve Global Menkul Değerler ve Karon Kıymetler'de analist olarak çalıştı.
SELÇUK GEÇER KİMDİR?
Selçuk Geçer, 1972 yılında Eskişehir'de doğdu.
Eskişehir'de lise eğitimini tamamlayan Selçuk Geçer, Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimini kazandı ve bu bölümü bitirdi.
Selçuk Geçer Türkiye ekonomisi ve dünya eknomisine yönelik yorum ve analizleri ile oldukça fazla konuşulan bir isim.
Pek çok kanalda yer görev aldı ve ekonomi yorumculuğu yaptı.
BURHANETTİN BULUT KİMDİR?
Burhanettin Bulut,Bitlis 'te 1970 yılında dünyaya gelmiştir. Babasının adı Ahmet, annesinin adı ise Zübeyde'dir. Eczacı ve İktisatçı olan Bulut, İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.
1993 yılından itibaren Adana'da kendi eczanesinde çalıştı. Adana Eczacı Odasında 4 dönemi oda başkanı olmak üzere 6 dönem yöneticilik yaptı. Çukurova Kent Konseyi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çukurova ilçesi Belediye Meclis Üyesi oldu. CHP'de başta Adana İl Başkanlığı olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu.
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