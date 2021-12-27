Borçlanarak emekliliği erkene çekmek için son fırsat!
Son dakika haberine göre: Çalışanlar borçlanarak emekliliklerini erkene çekebiliyor. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için bir haftalık süresi bulunuyor.
Çalışanlar borçlanarak emekliliklerini erkene çekebiliyor. Asgari ücrette yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2022 itibarıyla doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmasının maliyeti de artıyor.
Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için bir haftalık süresi bulunuyor. Bu yıl bir çocuk için 720 günü borçlanan 11 bin lira, 18 ay askerliği borçlanan da 8 bin 200 lira daha az para ödeyecek. Sigortalıların çalışmadıkları döneme ilişkin sosyal güvenlik primlerini, hizmet sürelerini sonradan borçlanabilir.
Hizmet borçlanmasıyla emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayıları öne çekilerek erken emekli olunabilir. Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık, avukatlık stajını yapanların staj süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ait eksik süreler borçlanılabiliyor. Borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da yüzde 32'sinin 7.5 katı kadar olup çalışanlar belirdikleri tutar üzerinden borçlanabilir.
400 LİRAYA ÇIKIYOR
Yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45'i prim ödeniyor. Bugün itibarıyla günlük doğum, askerlik borçlanması en düşük 38.16 en yüksek 286.20 lira düzeyinde. Yeni yıldan itibaren en düşük prim 53.38 lira en yüksek prim de 400.32 liraya çıkacak. Borçlanma eksik prim gün sayısına katkı sağlarken emeklilik yaşını etkilemiyor.
Çalışan kadınsa doğum borçlanması, erkek ise askerlik borçlanması ile emekliliği erkene çekebiliyor. Kadınlar üç doğum için 6 yıllık süreyi borçlanabiliyor. Bir doğum için borçlanılacak süre 720 gün olup bu yıl için ödenecek tutar da 27 bin 475 lirayı buluyor. Bu tutar 1 Ocak'ta 38 bin 433 liraya çıkacak. Bu hafta sonuna kadar borçlanmaya giden bir çocuk için 11 bin lira az prim ödenecek.
BORÇLANMA VERGİ AVANTAJI SAĞLAR
YURTDIŞI borçlanma, doğum, askerlik gibi hizmet borçlanmasıyla sigorta gün sayıları artırılabilir. Bu kapsamda sigorta primlerini borçlanma yoluyla ödeyenler işyerine başvurarak ödedikleri borçlanmaya ilişkin primlerin gelir vergisinden indirilmesini talep edebilir.
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