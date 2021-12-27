SON DAKİKA! Sosyal medyada yeni dönem başlıyor! Kritik tarih 1 Ocak

Dünyanın en büyük video platformu YouTube başta olmak üzere sosyal medya üzerinden gelir elde edenler için 1 Ocak 2022'de yeni dönem başlıyor. Youtuber'ların belli bir gelirin üstünde gelir vergisinden istisna ancak altında yüzde 15 stopaja tabi olmasına yönelik yasanın ardından Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulama tebliği yayınladı. Buna göre, 2022 yılı için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek. Bu tutara kadar beyanname verilmesine gerek kalmayacak.