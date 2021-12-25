SON DAKİKA! Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’nın ayrıntıları netleşti! Kur garantili hesapların faizi ne kadar olacak?





GURBETÇİ DE AÇABİLECEK

Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler (yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek. Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/ üst limit bulunmayacak. Söz konusu hesaplar, 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede açılacak.