Kur korumalı TL mevduat hesabı hangi bankalarda açılıyor? Döviz korumalı mevduat hesabı nereden, nasıl açılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doları 18,5 liradan 12,5 liraya düşüren 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabı açtırmak için vatandaşlar bankalara akın ediyor. Programın öncülüğünü yapan Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'ta hesap açabilmek için 1000 lira yeterli. İşte, Kur korumalı TL mevduat hesabı hangi bankalarda açılıyor? Döviz korumalı mevduat hesabı nereden, nasıl açılır?

DÖVİZ KORUMALI MEVDUAT HESABI NASIL AÇILIR?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açmak isteyenlerin merakla takip ettiği hesap açma şartları da aşağı yukarı belli olmaya başladı. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı hesabı açma şartları her bankaya göre değişiyor.

Kamu bankalarının belirlediği alt limit sınırı ile özel bankaların belirlediği alt limit sınırı farklılık gösteriyor. Çoğu banka, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açmak isteyen vatandaşların bizzat bankaya gelmesini istiyor. Hesap açmakn isteyen vatandaşların, hesap açtırmak istediği bankaya gidip o bankaya ait şartların tek tek öğrenmesinde fayda var.