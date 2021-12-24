Kur korumalı TL mevduat hesabı hangi bankalarda açılıyor? Döviz korumalı mevduat hesabı nereden, nasıl açılır?
Kur korumalı TL mevduat hesabı hangi bankalarda açılıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dolar ve Euro karşısında kur korumalı TL hesabı açmak isteyen vatandaşlar için Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank harekete geçti. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açmak için aranan şartlar belli oldu. İşte, Kur korumalı TL mevduat hesabı hangi bankalarda açılıyor? Döviz korumalı mevduat hesabı nereden, nasıl açılır?
Kur korumalı TL mevduat hesabı hangi bankalarda açılıyor? Döviz korumalı mevduat hesabı nereden, nasıl açılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doları 18,5 liradan 12,5 liraya düşüren 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabı açtırmak için vatandaşlar bankalara akın ediyor. Programın öncülüğünü yapan Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'ta hesap açabilmek için 1000 lira yeterli. İşte, Kur korumalı TL mevduat hesabı hangi bankalarda açılıyor? Döviz korumalı mevduat hesabı nereden, nasıl açılır?
DÖVİZ KORUMALI MEVDUAT HESABI NASIL AÇILIR?
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açmak isteyenlerin merakla takip ettiği hesap açma şartları da aşağı yukarı belli olmaya başladı. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı hesabı açma şartları her bankaya göre değişiyor.
Kamu bankalarının belirlediği alt limit sınırı ile özel bankaların belirlediği alt limit sınırı farklılık gösteriyor. Çoğu banka, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açmak isteyen vatandaşların bizzat bankaya gelmesini istiyor. Hesap açmakn isteyen vatandaşların, hesap açtırmak istediği bankaya gidip o bankaya ait şartların tek tek öğrenmesinde fayda var.
KUR KORUMALI TL MEVDUAT HESABI OLAN BANKALAR HANGİSİ?
Kur korumalı TL mevduat hesabı olan bankalar belli oluyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası resmi siteleri üzerinden duyuru yayınlandı.
VAKIFBANK
Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen müşteriler kur riskini artık düşünmeyecekler.
Hesabın Özellikleri
Hesabınızı Şubelerimiz aracılığı ile hemen açabilirsiniz.
Vade sonunda, hesabınızın faizli bakiyesi ile vade başlangıç ve vade bitiş tarihindeki kur farkı kıyaslanır, daha yüksek olan tutar hesabınıza aktarılır.
Hesap açılışı ve vade bitiş tarihlerinde TCMB'nin saat 11:00'de açıklayacağı USD kuru baz alınır.
Kur farkından kaynaklı gerçekleşebilecek olası kazancınız, mevduat faiz getirinizden daha yüksek olur ise, kur farkı hesabınıza yansıtılır.
Mevduat faiz getiriniz, kur farkından olası kaynaklanabilecek kazancınızdan büyük ise, mevduat faiz getiriniz hesabınıza yansıtılır.
HALKBANK
20.12.2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinde Bankamız nezdinde döviz tevdiat hesapları bulunan Bireysel müşterilerimizin, TL faiz oranında getiri ya da kurun faiz oranından daha fazla artması durumunda kur farkı koruması sunan rekabetçi bir mevduat üründür.
Hesabın Özellikleri
Hesap 3 ay, 6 ay ve 1 yıl vadelerde kırık vadeli ürün kodları ile TL olarak Yurtiçi Şubelerimizde açılabilecektir. Vade sonu tatil gününe denk gelmesi halinde vade sonu ilk iş günü olarak belirlenecektir.
Minimum TCMB Politika Faiz Oranı uygulanacaktır.
Hesaptan kısmı çekim işlemi yapılamayacaktır.
Döviz'den Dönüşümlü Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı saat 11:00 ile 16:30 arasında açılabilecektir.
Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ çerçevesinde ürünümüz 20.12.2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinde Bankamız nezdinde döviz tevdiat hesapları bulunan Bireysel müşterilerimiz için sunulacaktır.
USD/EUR ve GBP döviz cinsinden TL' ye geçiş yapılması gerekmektedir.
20.12.2021 tarihinde Bankamız nezdinde olan döviz tevdiat hesaplarında bulunan dövizin Türk Lirasına çevrileceği kur, işlem gününde TCMB tarafından saat 11:00 'da ilan edilen döviz alış kuru olacaktır.
Vadeli hesap açılış işleminin dövizin bozulduğu gün yapılması gerekmektedir. Her hesap için tek bir işlem referansı geçerli olacak olup, dönüşüm işlem tutarı ile hesap açılış işlem tutarlarının karşılıklı eşleşmesi beklenmektedir.
Hesap müşteri tarafından istenilen tarihte kapatılabilecektir. Hesap vadeden önce kapatıldığı takdirde hesabın açıldığı tarihteki TCMB USD/EUR/GBP alış kuru ile hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'de açıklanan TCMB USD/EUR/GBP alış kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Hesaba vadesiz faiz oranı uygulanacaktır.
Vade sonunda, faiz tahakkuku gerçekleştikten sonra hesabın otomatik kapama ile kapatılarak, bakiye vadesiz hesaba aktarılacak olup yeniden vade uzatımı yapılmayacaktır.
ZİRAAT BANKASI
Müşterilerimize hesap açılışı sırasında taahhüt edilen faiz oranında getiri sunan, vade boyunca kur değişimi faiz oranının üzerinde gerçekleşir ise bu defa faiz üzerinde kalan kur farkını da hesaba yansıtan TL mevduat ürünüdür.
Hesabın Özellikleri
Yurt içinde hizmet veren şubelerimizde 3, 6, 9 ay ve 1 yıl vadelerde TL olarak açılabilecektir. Tatil gününe denk gelen vade sonu ilk iş günü olarak değerlendirilecektir.
Hesaplarda azami tutar limiti uygulaması bulunmamaktadır.
Kısmi para çekme işlemi yapılamayacaktır.
Bu ürün için gelir vergisi stopajı uygulanmayacaktır.
Üründen sadece gerçek kişi müşterilerimiz yararlanabilecektir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından TSİ 11:00'da açıklanan USD alış kuru ile hesabın vade sonu TSİ 11:00'da açıklanan TCMB USD alış kuru arasındaki değişim üzerinden kur değişimi hesaplanmaktadır. Kur değişimi müşteriye taahhüt edilen faiz oranından düşük ise hesap faiz oranı üzerinden nemalandırılmaktadır.
Vadeden önce kapama işlemi yapılabilecek olup, bu durumda açılış tarihinde saat 11:00'da açıklanan TCMB USD alış kuru ile hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'da açıklanan TCMB USD alış kurundan düşük olanı üzerinden ana para tutarı belirlenecektir. Bu durumda müşteri faiz getirisi elde edemeyecektir.
Vade sonunda, faiz tahakkuku gerçekleştikten sonra hesap otomatik olarak kapatılmaktadır.
Asgari olarak TCMB Politika Faiz Oranı uygulanacaktır.
GARANTİ
Birikimlerini TL Mevduatta hem yüksek getirili hem de yabancı paraya karşı değerini koruyacak şekilde değerlendirmek isteyenler için; Garanti BBVA şubelerimizden "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" çeşitlerinden birini seçin birikiminizi değerlendirin.
Hesabın Özellikleri
Hesap açılışında müşterilerimiz mevduatını, USD (Amerikan Doları), EUR (Euro/Avro) veya GBP (İngiliz Sterlini) döviz cinslerinden dilediğine endeksleyebilir.
Ürün 3, 6, 9 ve 12 ay olarak şu an için Garanti BBVA yurt içi şubelerimizde açılır.
Hesaptan kısmı çekim işlemi yapılamayacaktır.
Vade sonu geldiğinde, vade sonu ile hesap açılıştaki kur farkı alınır ve mevduat tutarı üzerinden kur getirisi hesaplanır.
- Kur getirisi, faiz getirisinden az olur ise standart vadeli mevduat süreci işler ve hesap üzerindeki faiz üzerinden müşteri sadece faiz getirisi alır.
- Kur getirisi, faiz getirisinden fazla olur ise kur getirisinden müşteri yararlanır.
Getiri hesaplamasında;
- Kur farkı hesaplamaları için hesabın açıldığı günü saat 11:00'da açıklanan TCMB (müşterinin hesap açılışta belirlemiş olduğu USD, EUR veya GBP) döviz alış kuru ile vade sonu günü saat 11:00'da açıklanan TCMB (müşterinin hesap açılışta belirlemiş olduğu USD, EUR veya GBP) döviz alış kuru kullanılır.
Hesap müşteri tarafından istenilen tarihte kapatılabilir. Vadesi gelmeden önce kapatılmak istendiğinde hesabın açıldığı tarihteki saat 11:00'de açıklanan TCMB (müşterinin hesap açılışta belirlemiş olduğu USD, EUR veya GBP) döviz alış kuru ile hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'de açıklanan TCMB (müşterinin hesap açılışta belirlemiş olduğu USD, EUR veya GBP) döviz alış kuru karşılaştırılır. Düşük olan kura göre hesap bakiyesi güncellenir. Hesabın kapatılması istenen tarihte kurun düşük olması durumunda, müşteri vade başlangıç tarihindeki anaparasından kayıp yaşayabilecektir.
Vade sonunda ürüne özel sıfır(0) stopaj uygulanacaktır.
Vade sonu tatil gününe denk gelmesi durumunda vade sonu ilk iş günü olarak belirlenecektir.
Ürün açılışı sadece gerçek kişilerin tasarruf amacıyla açtıkları hesaplar için kullanılabilir.
Detaylı bilgi almak için size en yakın Garanti BBVA şubesine başvurabilirsiniz.
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- Kur korumalı TL mevduat hesabı hangi bankalarda açılıyor? Döviz korumalı mevduat hesabı nereden, nasıl açılır?
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