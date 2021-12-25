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Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemisi Türkali-7'de sondaja başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemisi Türkali-7’de sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-7 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

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