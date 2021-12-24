24 Aralık 2021, Cuma
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Kur korumalı TL mevduat hesabına yoğun ilgi! Ziraat katılım TL mevduatı uygulamaya aldı
Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı vatandaşa güven verdi. Ürünün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılmasının üzerinden geçen 5 günlük sürede Türk lirasına geçiş 10 milyar lirayı buldu. 700 milyon dolarlık döviz hesabı ise TL'ye dönüş için bankalardan yanıt bekliyor.