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Kur korumalı TL mevduat hesabına yoğun ilgi! Ziraat katılım TL mevduatı uygulamaya aldı

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Giriş: 24.12.2021 16:16
Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı vatandaşa güven verdi. Ürünün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılmasının üzerinden geçen 5 günlük sürede Türk lirasına geçiş 10 milyar lirayı buldu. 700 milyon dolarlık döviz hesabı ise TL'ye dönüş için bankalardan yanıt bekliyor.
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