İndirim sonrası Apple iPhone 11,12,13, SE fiyatları! Apple fiyat listesi nasıl oldu? İşte yeni iPhone listesi!

iPhone 11,12,13 fiyatları ne kadar? iPhone 11,12,13 fiyat listesi gündemde sorgulanan konuların başında geliyor. Apple tarafından yayımlanan yeni fiyat listesine göre; doların düşüşüyle birlikte birçok iPhone modeline indirim geldi. İndirimli fiyatlardan faydalanmak isteyenler de iPhone 11,12,13 fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor.