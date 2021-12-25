İndirim sonrası Apple iPhone 11,12,13, SE fiyatları! Apple fiyat listesi nasıl oldu? İşte yeni iPhone listesi!
Apple iPhone 11,12,13, SE fiyatları ne kadar oldu? İndirim sonrası Apple fiyat listesi arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. 18 liraya kadar çıkan dolar nedeniyle birçok teknolojik ürüne zam yapılmıştı. Dolar kurunda yaşanan geri çekilme sonrası Apple fiyat listesini güncelledi. Birçok iPhone ürüne indirim geldi. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler, iPhone 11,12,13 fiyatlarını sorguluyor.
iPhone 11,12,13 fiyatları ne kadar? iPhone 11,12,13 fiyat listesi gündemde sorgulanan konuların başında geliyor. Apple tarafından yayımlanan yeni fiyat listesine göre; doların düşüşüyle birlikte birçok iPhone modeline indirim geldi. İndirimli fiyatlardan faydalanmak isteyenler de iPhone 11,12,13 fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor.
IPHONE FİYAT LİSTESİ!
IPHONE SE
iPhone SE 64 GB: 10.499 TL
iPhone SE 128 GB: 11.499 TL
IPHONE 11
iPhone 11 64 GB: 13.999 TL
iPhone 11 128 GB: 14.999 TL
IPHONE 12 MINI
iPhone 12 mini 64 GB: 17.999 TL
iPhone 12 mini 128 GB: 18.999 TL
iPhone 12 mini 256 GB: 20.999 TL
IPHONE 12
iPhone 12 64 GB: 19.499 TL
iPhone 12 128 GB: 20.499 TL
iPhone 12 256 GB: 22.499 TL
IPHONE 13 MINI
iPhone 13 mini 128 GB: 19.999 TL
iPhone 13 mini 256 GB: 21.999 TL
iPhone 13 mini 512 GB: 25.999 TL
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