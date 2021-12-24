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Türk Hava Yolları ve Hava-İş Sendikası 2022 yılı itibarıyla uygulanacak maaş zamlarında anlaştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Türk Hava Yolları ve Hava-İş Sendikası 2022 yılı itibarıyla uygulanacak maaş zamlarında anlaştı

Havacılık tarihinin en büyük krizi olarak ifade edilen Kovid-19 salgınını tüm çalışanları ile birlik içinde yöneten Türk Hava Yolları, yetkili çalışan sendikası Hava-İş ile 2022 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek olan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin ücret zamları maddesinde anlaşma sağladı. Gerçekleşen anlaşma kapsamında çalışanlar gösterdikleri fedakarlığın bir karşılığı olarak Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinde ikramiyeye esas ücret üzerinden bir brüt maaş tutarında imza parası ve 8 Ocak 2022'de alınacak maaşlara ek olarak ikramiyeye esas ücret üzerinden bir brüt maaş tutarında prim alacak. Çalışanlar 2022 yılının ikinci altı ayında ise enflasyon + yüzde 5 oranında zam alacak. Detayları zaman içerisinde netleşecek olan toplu iş sözleşmesi 2023 yılı sonuna kadar geçerli olacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında varılan anlaşmaya göre Türk Hava Yolları çalışanları 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 60 oranında maaş zammı alacak. Yüzde 60 seviyesindeki maaş zammı 2021 yılının son 6 aylık enflasyon artış oranı üzerine ilave edilecek.

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Pandemi bizim için karanlık bir tünele girmek gibiydi. Ancak biz o tünelin sonundaki ışığı yeniden göreceğimizden, yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğimizden emindik. Çünkü tüm çalışma arkadaşlarım daha önce olduğu gibi bu devasa krizde de ne denli büyük bir aile olduğumuzu fedakarlıkları ile bize gösterdi. Türk Hava Yolları'nı hep beraber daha iyiye taşımak için az kazandık ama çok çalıştık. Ailemizin çabası sayesinde pandemide küresel havayolu endüstrisinin gıpta ile baktığı bir performans sergiledik. İnanıyorum ki biz bir oldukça güçlenecek, güçlendikçe Türk Hava Yolları'nı daha yükseğe taşımaya devam edeceğiz. Maaş zamlarının ailemiz için hayırlı olmasını dilerim. Bu süreçte başta Sn. Başkan Ali Kemal Tatlıbal olmak üzere Ortaklığımızın geleceğini korumak için iş birliği içinde olan Hava-İş Sendikası'na da teşekkür ederim. Birlikte yükselmeye, bayrağımızı gururla taşımaya devam edeceğiz." dedi.

"SN. CUMHURBAŞKANIMIZ DAİMA YANIMIZDA OLDU"

Zorlu günlerin ardından çalışanların refah seviyesini yeniden yükseltecek karara imza atan M. İlker Aycı sözlerine; "Sayın Cumhurbaşkanımız bu zorlu süreci bu kadar hızlı ve güçlü kalarak atlatmamızda büyük pay sahibidir. Zatıalileri gerek ulusal gerekse de uluslararası otoriteler ile temaslarımızda yol gösterici olarak hızlı aksiyon almamızı sağladı. Böylece gökyüzü ile daha hızlı sürede yeniden buluştuk, hızlı yükseldik. Daima yanımızda olan ve bugünkü refah seviyemize ulaşmamıza katkı sağlayan Sn. Cumhurbaşkanımıza Türk Hava Yolları ailemiz adına teşekkür ederim." diyerek devam etti.

FEDAKARLIKLARI PRİM İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Gerçekleşen anlaşma kapsamında çalışanlar gösterdikleri fedakarlığın bir karşılığı olarak Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinde ikramiyeye esas ücret üzerinden bir brüt maaş tutarında imza parası ve 8 Ocak 2022'de alınacak maaşlara ek olarak ikramiyeye esas ücret üzerinden bir brüt maaş tutarında prim alacak. Çalışanlar 2022 yılının ikinci altı ayında ise enflasyon + yüzde 5 oranında zam alacak. Detayları zaman içerisinde netleşecek olan toplu iş sözleşmesi 2023 yılı sonuna kadar geçerli olacak.

Türk Hava Yolları A.O.
Basın Müşavirliği

Türk Hava Yolları Hakkında:

1933 yılında 5 uçaktan oluşan mütevazı bir filo ile kurulan Star İttifakı üyesi Türk Hava Yolları, bugün 373 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 278 uluslararası olmak üzere dünyanın 128 ülkesindeki 328 noktaya uçan havayolu şirketidir. Türk Hava Yolları ile ilgili daha geniş bilgiye www.turkishairlines.com web adresinden veya Facebook, Twitter, YouTube, Linkedİn ve Instagram hesapları üzerinden ulaşılabilir.


Star İttifakı Hakkında:

Türk Hava Yolları, ilk küresel havayolu ittifakı olarak 1997 yılında kurulan ve uluslararası ölçekte seyahat edenler için dünya genelinde ulaşım, tanınırlık ve benzersiz hizmet sunan Star İttifakı (Star Alliance)'na üye havayolu şirketidir. Air Transport World tarafından "Market Leadership Award" ve Business Traveller Magazine ile Skytrax tarafından "Best Airline Alliance" ödülleri gibi çok sayıda ödüle lâyık görülen Star İttifakı'na üye havayolu şirketleri; Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Türk Hava Yolları ve United'dır. Star İttifakı hâlihazırda, 195 ülkedeki 1.250'den fazla havalimanına günlük 19.000'in üzerinde uçuş sağlamaktadır. Bununla birlikte, Star Alliance Bağlantı Ortağı (Connecting Partner) olan Juneyao Airlines tarafından da, yine bu kapsamda bağlantılı uçuşlar sunulmaktadır.

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