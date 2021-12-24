Türk Hava Yolları ve Hava-İş Sendikası 2022 yılı itibarıyla uygulanacak maaş zamlarında anlaştı

Türk Hava Yolları A.O.

Basın Müşavirliği

Türk Hava Yolları Hakkında:

1933 yılında 5 uçaktan oluşan mütevazı bir filo ile kurulan Star İttifakı üyesi Türk Hava Yolları, bugün 373 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 278 uluslararası olmak üzere dünyanın 128 ülkesindeki 328 noktaya uçan havayolu şirketidir. Türk Hava Yolları ile ilgili daha geniş bilgiye www.turkishairlines.com web adresinden veya Facebook, Twitter, YouTube, Linkedİn ve Instagram hesapları üzerinden ulaşılabilir.



Star İttifakı Hakkında:

Türk Hava Yolları, ilk küresel havayolu ittifakı olarak 1997 yılında kurulan ve uluslararası ölçekte seyahat edenler için dünya genelinde ulaşım, tanınırlık ve benzersiz hizmet sunan Star İttifakı (Star Alliance)'na üye havayolu şirketidir. Air Transport World tarafından "Market Leadership Award" ve Business Traveller Magazine ile Skytrax tarafından "Best Airline Alliance" ödülleri gibi çok sayıda ödüle lâyık görülen Star İttifakı'na üye havayolu şirketleri; Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Türk Hava Yolları ve United'dır. Star İttifakı hâlihazırda, 195 ülkedeki 1.250'den fazla havalimanına günlük 19.000'in üzerinde uçuş sağlamaktadır. Bununla birlikte, Star Alliance Bağlantı Ortağı (Connecting Partner) olan Juneyao Airlines tarafından da, yine bu kapsamda bağlantılı uçuşlar sunulmaktadır.