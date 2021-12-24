700 lirayı geçen gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın 1000 liranın altına geriledi mi? Kapalıçarşı’da son durumu ne? CANLI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

2 bin 179 liradan alınan yarım altın 2 bin 189 liradan ve bin 90 liradan alınan çeyrek altın ise bin 95 liradan satıldı.

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