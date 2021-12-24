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700 lirayı geçen gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın 1000 liranın altına geriledi mi? Kapalıçarşı'da son durumu ne? CANLI

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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700 lirayı geçen gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın 1000 liranın altına geriledi mi? Kapalıçarşı’da son durumu ne? CANLI

Geçtiğimiz günlerde 1000 lirayı aşan gram altının fiyatı hükümetin hamlesiyle 600 lira seviyelerine kadar geriledi. Gün içerisinde yeniden 700 lirayı gören gram altının fiyatı ne kadar oldu? 1500 lirayı aşan çeyrek altın 1000 liranın altına düştü mü? Kapalıçarşı'da piyasaların kapandı. 24 Aralık Cuma gününe ait en güncel veriler ve CANLI altın, dolar ve euro fiyat takip ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA HABERLERİ... Piyasalar kapandı. Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 600 lira seviyelerine gerileyen gram altının fiyatı gün içerisinde yeniden 700 lirayı aştı. Son günlerde yükselişini sürdüren altın fiyatları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı dövize endeksli mevduat sisteminin ardından, sert bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar ve vatandaşlar, haftanın son işlem gününde, altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki Kapalıçarşı'da son durum ne? İşte 24 Aralık Cuma gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 676,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 676,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 676,90 liradan,

4 bin 460 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 481 liradan,

TAM ALTIN 4350 LİRAYI GEÇTİ

618 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 622 liradan,

4 bin 358 liradan alınan Lira (Tam) altın 4 bin 378 liradan,

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

2 bin 179 liradan alınan yarım altın 2 bin 189 liradan ve bin 90 liradan alınan çeyrek altın ise bin 95 liradan satıldı.

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