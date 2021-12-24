Başkan Erdoğan ekonomi buluşmasında ne mesajlar verdi? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner açıkladı

Özlem Doğaner şunları söyledi:

Başkan Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli'ni tanıttı ve ekonomistlerin de görüşleri ile birlikte bundan sonraki dönemde neler tavsiye edeceklerini, sorularını yanıtladı.Önemli başlıklar oldu: Özellikle, salgınla birlikte artan para arzının pek çok ülkeye sıkıntı çıkarabileceğini, bunun Türkiye için bir fırsat zemini oluştuğunu klasik ekonomi anlayışının dışında yeni bir ekonomik model gerektiğini söyledi. Bununla yola çıktıklarını söyledi. Önümüzdeki yaz aylarıyla bambaşka bir iklime gireceğimize şahit olacağız dedi. Fiyatların düşmesi beklediğini söyledi. Hızlı bir indirim ticaret ve hazine bakanlıklarının bunun üzerine gideceklerini ifade etti.



