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2022 Ocak ayı FED faiz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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2022 Ocak ayı FED faiz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 yılının ilk faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak edilen konuların başında geliyor. ABD Merkez Bankası (FED) toplantısının ne zaman yapılacağı dolar yatırımcılarının merak ettiği konuların başında geliyor. Dolarda yaşanan sert düşüş sonrası dolar/TL kuru 12 liranın altına inmişti. Peki; 2022 Ocak ayı FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2022 Ocak ayı FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) dünya genelinde doların para politikasını belirleyen tek kurum olma özelliği taşıyor. Uzun süredir FED'ten gelecek faiz kararları dikkatle takip edilirken, ülkemizdeki dolar yatırımcıları da 2022 Ocak ayı FED faiz toplantısı ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanır?

2022 OCAK AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası FED toplantısı yılda 8 defa gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre önümüzde ilk FED toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

FED aralık ayında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.

ABD Merkez Bankası (FED), son olarak enflasyon tahminlerini yükseltti ve 2022'de 3 faiz artışı öngördü.

ABD MERKEZ BANKASI 2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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