2022 Ocak ayı FED faiz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 yılının ilk faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak edilen konuların başında geliyor. ABD Merkez Bankası (FED) toplantısının ne zaman yapılacağı dolar yatırımcılarının merak ettiği konuların başında geliyor. Dolarda yaşanan sert düşüş sonrası dolar/TL kuru 12 liranın altına inmişti. Peki; 2022 Ocak ayı FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2022 Ocak ayı FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) dünya genelinde doların para politikasını belirleyen tek kurum olma özelliği taşıyor. Uzun süredir FED'ten gelecek faiz kararları dikkatle takip edilirken, ülkemizdeki dolar yatırımcıları da 2022 Ocak ayı FED faiz toplantısı ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanır?
2022 OCAK AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
ABD Merkez Bankası FED toplantısı yılda 8 defa gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre önümüzde ilk FED toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak.
FED FAİZ KARARI NE OLACAK?
FED aralık ayında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.
ABD Merkez Bankası (FED), son olarak enflasyon tahminlerini yükseltti ve 2022'de 3 faiz artışı öngördü.
ABD MERKEZ BANKASI 2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ
2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taksimetre zammı son dakika! 2022 İstanbul taksi ücretleri ne kadar oldu? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?
- 2022 Ocak ayı FED faiz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- 2485’ten geliyorum dedi, o tarihi işaret etti! Zaman yolcusu iddia eden kişiden ilginç iddia! 900 yıldır uzayda…
- Faruk Tınaz ölüm sebebi nedir? Doktor ihmali iddiası! Faruk Tınaz neden öldü?
- Okullarda yarıyıl tatili ne zaman? 2021-2022 MEB 15 gün tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İkinci dönem tariih...
- Yılbaşında kısıtlama var mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında kapanma gelecek mi?
- Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 TS Başakşehir maçı hangi kanalda?
- Nafaka düzenlemesi neler içeriyor? Nafaka kalkıyor mu? Yeni sistemde süresiz nafaka olacak mı?
- Dolar 10 TL’nin altına düşer mi? Dolar TL’de yeni dönem beklentisi! Sert düşüş sonrası dolar kaç lira olacak?
- Gelinim Mutfakta 24 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? Gelinim Mutfakta kim elendi?
- AÖL 2. dönem kayıt yenileme takvimi: 2021-2022 Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı mı?
- Noel ne zaman kutlanıyor? Noel mesajları sözleri kısa uzun! 2021 Noel başladı mı?