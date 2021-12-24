Marj uygulanmış kur ne demek, anlamı ne? İleri vadeli kur nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" dedi. İşte, Marj uygulanmış kur ne demek, anlamı ne? İleri vadeli kur nedir? Tüm detaylar belli oldu...

MARJ UYGULANMIŞ KUR NEDİR?

Marj, vadeli mal ve döviz piyasalarında gelecek işlemler sözleşmesi gibi bugün yapılan, fakat teslimin gelecekte olacağı sözleşmelerde sözleşmeyi güvence altına almak için yapılan ön ödemedir. Buna örnek olarak dört ay sonra teslim alınacak olan bir malın değerinin %10'unun marj olarak ödenmesi gösterilebilir.