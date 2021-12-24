24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Marj uygulanmış kur ne demek, anlamı ne? İleri vadeli kur nedir? Tüm detaylar belli oldu...

Marj uygulanmış kur ne demek, anlamı ne? İleri vadeli kur nedir? Tüm detaylar belli oldu...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.12.2021
ABONE OL
Marj uygulanmış kur ne demek, anlamı ne? İleri vadeli kur nedir? Tüm detaylar belli oldu...

Marj uygulanmış kur ne demek, anlamı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekonomiye ilişkin güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan, Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini açıklamıştı. İşte, Marj uygulanmış kur ne demek, anlamı ne? İleri vadeli kur nedir? Tüm detaylar belli oldu...

Marj uygulanmış kur ne demek, anlamı ne? İleri vadeli kur nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" dedi. İşte, Marj uygulanmış kur ne demek, anlamı ne? İleri vadeli kur nedir? Tüm detaylar belli oldu...

MARJ UYGULANMIŞ KUR NEDİR?

Marj, vadeli mal ve döviz piyasalarında gelecek işlemler sözleşmesi gibi bugün yapılan, fakat teslimin gelecekte olacağı sözleşmelerde sözleşmeyi güvence altına almak için yapılan ön ödemedir. Buna örnek olarak dört ay sonra teslim alınacak olan bir malın değerinin %10'unun marj olarak ödenmesi gösterilebilir.

KUR ANLAŞMASI 'MERKEZ'LE

Firmalar halihazırda, kur riskini azaltmak için bankalarla ileri vadeli kur yani forward kur anlaşması yapıyordu. Ancak bankalar uzun vadeli değil, bir hafta, 15 gün gibi kısa süreli kur verebiliyor. Bu da firmaların ihtiyaçlarını karşılamıyor.

Yeni sistemle birlikte firmalar, forward kur anlaşmasını Merkez Bankası (MB) ile yapacak. İleri vadeli kur rakamı için ihracatçı firmanın Merkez Bankası'ndan talepte bulunması gerekiyor.

Yani işlem bazlı olacak. MB'nin bir aylık, üç aylık, altı aylık hatta bir yıla kadar bile kur verebileceği konuşuluyor. Sistem sayesinde önünü görebilecek olan ihracatçı, gelecekteki ödemeyi garanti altına aldığı için risk de almamış oluyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA