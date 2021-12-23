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Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş net konuştu! Fırsatçılara göz açtırılmayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş net konuştu! Fırsatçılara göz açtırılmayacak

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Mehmet Muş döviz kurundaki düşüş nedeniyle fiyatlar hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bakan Muş açıklamasında "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansımasına yönelik beklentilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Muş, şunları kaydetti:

"Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu kimseye çiğnetmeyiz."

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ MARKET FİYATLARINA YANSIDI MI? BAKAN MUŞ A HABER'E KONUŞTU
A Haber'in sorularını cevaplayan Ticaret Bakanı Mehmed Muş, döviz kurunda yaşanan düşüşle birlikte fiyatlarda gevşeme beklediklerini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Akaryakıta yapılan zamlar aynı gece geri çekilirken otomobil sektöründen de indirim haberleri geldi. Ancak vatandaşın merakla beklediği marketler derin bir sessizliğe gömüldü. Kuru bahane edip vatandaşın cebindeki paraya göz dikenler indirim konusunda köşeye çekildi.

A Haber ekipleri gündemin bu önemli konusunu Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a yöneltti. Bakan Muş A Haber'e yaptığı açıklamada "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Dolar kurundaki hareketlilik sonrası gıda fiyatlarında anormal artışlar yaşanmıştı. Stokçuluk ve fırsatçılık nedeniyle reel rakamların çok üzerine çıkan fiyatlar vatandaşın tepkisini çekmişti. Kur fiyatlarındaki artışın yerini sert düşüşe bırakması ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor. Özellikle gıda fiyatlarında dövizdeki yüzde 30'luk düşüşün yansıması talep ediliyor.

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