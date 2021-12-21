TCMB politika faizi ne kadar? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan sonra "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" demişti. Bu gelişmelerin ardından mevduat kazancı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında merak edilenleri açıkladı. Peki, TCMB politika faizi ne kadar? Kur Korumalı TL Mevduatı faiz oranı nedir? Hesaplar kaç ay vade ile açılacak? İşte haberin detayları...

KUR KORUMALI TL MEVDUATI FAİZ ORANI NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nadn yapılan açıklamada, minimum faiz oranının TCMB politika faiz oranı olarak uygulanacağı bildirildi.