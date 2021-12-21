TCMB politika faizi ne kadar? Kur Korumalı TL Mevduatı faiz oranı nedir? Hesaplar kaç ay vade ile açılacak?
TCMB politika faizi ne kadar? Yeni bir finansal alternatifin müjdesini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından "Kur Korumalı TL Mevduatı"nın detayları araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Kur Korumalı TL Mevduatı'nın devreye alındığını duyurarak, faiz oranı ve vadeler hakkında merak edilenleri yanıtladı. Peki, TCMB politika faizi ne kadar? Kur Korumalı TL Mevduatı faiz oranı nedir? Hesaplar kaç ay vade ile açılacak? İşte cevaplar...
TCMB politika faizi ne kadar? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan sonra "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" demişti. Bu gelişmelerin ardından mevduat kazancı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında merak edilenleri açıkladı. Peki, TCMB politika faizi ne kadar? Kur Korumalı TL Mevduatı faiz oranı nedir? Hesaplar kaç ay vade ile açılacak? İşte haberin detayları...
KUR KORUMALI TL MEVDUATI FAİZ ORANI NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nadn yapılan açıklamada, minimum faiz oranının TCMB politika faiz oranı olarak uygulanacağı bildirildi.
TCMB POLİTİKA FAİZ ORANI NE KADAR?
TCMB Para Politikası Kurulu, aralın ayında gerçekleştirdiği toplantının ardından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar verildiğini duyurmuştu.
HESAPLAR KAÇ AY VADE İLE AÇILACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek,
Üründe, gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.
KUR FARKI HER GÜN YAYINLANACAK
Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacak.
Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.
HANGİ BANKALARDAN HESAP AÇILABİLİR?
Uygulama şu anda kamu bankaları üzerinden işliyor. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Söz konusu ürünün katılım bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülüyor.
Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye aldıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."
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- TCMB politika faizi ne kadar? Kur Korumalı TL Mevduatı faiz oranı nedir? Hesaplar kaç ay vade ile açılacak?
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