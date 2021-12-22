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Son dakika | Merkez Bankası kur seviyesini açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Son dakika | Merkez Bankası kur seviyesini açıkladı

Son dakika haberi...Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün alış için 12.3480 olarak belirlendi.

Merkez Bankası, kur korumalı TL vadeli mevduatlar için kullanılacak döviz kurlarını açıkladı. Buna göre; Dolar/TL alış 12.34, satış ise 12,37 olarak belirlendi.

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