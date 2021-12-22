Merkez Bankası dolar alış kuru, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kur Korumalı TL Mevduatı uygulamasının başlamasıyla birlikte gözler bugünkü dolar alış kuruna çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlanacağı duyurulmuştu. Peki, 22 Aralık Merkez Bankası dolar alış kuru ne kadar? TCMB USD döviz alış kuru kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

MERKEZ BANKASI DOLAR ALIŞ KURU NE KADAR?

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyesini açıkladı. 22 Aralık 2021 tarihi için dolar kurunun seviyesi 12,3480 TL olarak belirlendi.