Danıştay son noktayı koydu! Dikkat çeken ikramiye kararı
Toplu sözleşme görüşmelerinde, faaliyet gösterdiği hizmet kolundaki toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1'i kadar üyesi bulunmayan sendika üyelerinin 400 TL ikramiyeden yararlanamayacağı kararlaştırılmış ve söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Düzenleme sonrası çok sayıda sendika, söz konusu maddenin iptali istemiyle Danıştay'a başvurmuştu. Başvuruları inceleyen Danıştay 12. Dairesi, düzenlemenin sendikalar arasında eşitsizliğe yol açtığını belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Danıştay, memur ve sendikaları ilgilendiren önemli bir karar imza attı. 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde, faaliyet gösterdiği hizmet kolundaki toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1'i kadar üyesi bulunmayan sendika üyelerinin toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacağı maddesi yer almıştı.
Söz konusu karar sonrası çok sayıda sendika ilgili maddenin iptali istemiyle Danıştay 12. Dairesi'nde dava açmıştı. Başvuruları inceleyen Danıştay 12. Dairesi, söz konusu düzenlemenin sendikalar arasında ayrıma yol açtığını ve sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturduğunu kaydetti.
Söz konusu maddenin aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında eşitsizliğe yol açtığını kaydeden Danıştay 12. Dairesi, dava konusu düzenlemenin mevzuata ve hukuka uygun olmadığına, bu gerekçelerle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Böylece herhangi bir sendikaya üye olan bütün memurların 3 ayda bir olmak üzere yıllık bin 600 lira almasının önü açılmış oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Murat Zaman kimdir, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Murat Zaman nereli? İşte özgeçmişi...
- KPSS 2021/2 tercih kılavuzu: Kamu kurumlarına memur alımı şartları neler? İşte kadro dağılımı ve tercih takvimi
- 22 Aralık Merkez Bankası dolar alış kuru ne kadar? TCMB USD döviz alış kuru kaç TL oldu?
- Sarıkamış Harekatı tarihi: 22 Aralık Sarıkamış şehitleri saygıyla anılıyor! İşte Sarıkamış şehitleri ile ilgili sözler
- Dolar kuru son durum: 22 Aralık dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?
- KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim ne zaman? 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM sınav takvimi açıklandı...
- Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir, kaç? TEFE-TÜFE oranları...
- Adım adım Survivor All Star'a... Masterchef 2021 ne zaman final yapacak? Masterchef 2021 final tarihi açıklandı mı?
- Zonguldak Karadeniz Ereğli'de okullar tatili mi? 20 Aralık Çarşamba Karadeniz Ereğli'de okullar tatil olacak mı?
- Döviz tevdiat hesabı nedir, ne anlama geliyor? Hesabını dövizden TL'ye çevirene destek! Dövizden TL'ye çevirmeye destek ne kadar, kaç para?
- KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs kartları ne zaman verilecek?
- Camdaki Kız'a eşi benzeri olmayan transfer! Geldiğinde yer yerinden oynayacak! Kimse beklemiyordu...