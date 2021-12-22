Danıştay son noktayı koydu! Dikkat çeken ikramiye kararı

Söz konusu maddenin aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında eşitsizliğe yol açtığını kaydeden Danıştay 12. Dairesi, dava konusu düzenlemenin mevzuata ve hukuka uygun olmadığına, bu gerekçelerle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Böylece herhangi bir sendikaya üye olan bütün memurların 3 ayda bir olmak üzere yıllık bin 600 lira almasının önü açılmış oldu.

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