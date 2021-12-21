Türk Lirası dolarizasyonu devirdi! Destek açıklamaları peş peşe geldi
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir Türk Lirası'nın yeniden döviz karşısında değerlenmesini memnuniyetle karşıladı. Olumlşu tepkiler gelirken Gülle, Hisarcıklıoğlu ve Özdebir çarpıcı açıklamalarda bulundu. TL'nin istikrar kazanmasına yönelik açıklamaları memnuniyetle takip ettiklerini ve atılan adımları desteklediklerini kaydeden Gülle, "Bu hamleyle hem vatandaşlarımızda hem firmalarımızda oluşabilecek güven sorunu çözülmüş olacak." ifadesini kullandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Açıklanan tedbir paketleri sayesinde Türk lirası adil değerini kısa zamanda bulacak ve istikrarlı bir seviyede işlem görecektir. Dolayısıyla, bu, ihracatın sürdürülebilir artışını destekleyecek önemli bir gelişme olmuştur." ifadelerini kullandı.
Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TL'nin istikrar kazanmasına yönelik açıklamaları memnuniyetle takip ettiklerini ve atılan adımları desteklediklerini kaydeden Gülle, "Bu hamleyle hem vatandaşlarımızda hem firmalarımızda oluşabilecek güven sorunu çözülmüş olacak." ifadesini kullandı.
İhracatçılar olarak istikrarlı kurdan yana olduklarını aktaran Gülle, son dönemde para piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerinden ihracatçıların haksız şekilde hedef gösterildiğini, bu konuya teessürle şahitlik ettiklerini bildirdi.
Gülle, ihracatçıların, döviz kurunda yaşanan ani yükselişlerden olduğu kadar ani düşüşlerden de olumsuz etkilendiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ancak açıklanan tedbir paketleri sayesinde Türk lirası adil değerini kısa zamanda bulacak ve istikrarlı bir seviyede işlem görecektir. Dolayısıyla, bu, ihracatın sürdürülebilir artışını destekleyecek önemli bir gelişme olmuştur. Milli paramızın adil değerinde istikrarlı bir şekilde kalması herkes için ortak fayda zeminidir. İhracatçıların, yaptığı finansal işlemleri bu ortak zeminde bulaşacak şekilde yapması gerekir. Döviz ödemesi olan firmalarımızı müstesna tutmakla beraber, hükümetimiz tarafından başlatılan ihracat odaklı bu yeni modeli, her alanda olduğu gibi Türk lirasının adil değerini bulması ve istikrarlı bir seviyeye kavuşması alanında da desteklemek gerektiğini düşünüyorum."
"TÜM İHRACATÇILARIMIZI TL YATIRIM ARAÇLARINI KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"
İsmail Gülle, ihracatçılara, TL'nin istikrarına yönelik atılan adımları desteklemeleri çağrısında bulunarak, "Tüm ihracatçılarımızı ve vatandaşlarımızı, açıklanan yeni tedbirler kapsamında son derece cazip hale gelen TL yatırım araçlarını kullanmaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.
Gülle, "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle, piyasada yaşanan fiyatlama sorunları, doğrudan TCMB aracılığıyla ihracatçılara ileri vadeli kur rakamı verilecek olması, tüm ihraç süreçlerindeki finansal aksamaları ortadan kaldırmayı garanti eden yapısal bir destek hamlesidir. Bu tedbirler sayesinde, ihracatın sürekliliği ve sürdürülebilir artışı devlet garantisi altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.
TOBB'TAN İŞ DÜNYASINA MESAJ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İş dünyamızın piyasalarda istikrar, öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik bir dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına yönelik düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"İş dünyamızın piyasalarda istikrar, öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik bir dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşılıyoruz. Alınan kararların ülkemizin üretim gücünün artırılmasına katkı vermesini bekliyoruz."
"DÖVİZ TALEPLERİNİ AZALTACAK"
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, dövize endeksli Türk lirası mevduatı sistemine ilişkin "Piyasadaki döviz taleplerini azaltacak bir etki yaratacağı aşikar." dedi.
Özdebir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ve bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıntıları açıklanan "dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına" yönelik düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Varlıklarını koruma endişesi içinde olan insanların, tekrar piyasadan döviz alıp onu muhafaza etmeye uğraşmasına gerek kalmadığını belirten Özdebir, "İnsanlar böylece hem faiz getirisini garanti etmiş hem de kur farkından zarar görmelerinin önüne geçilmiş olacak. Bu anlamda piyasadaki döviz taleplerini azaltacak bir etki yaratacağı aşikar. Bunun sonuçlarını da dün geceden itibaren görmeye başladık." diye konuştu.
Özdebir, Türkiye'nin makro verileri incelendiğinde, Avrupa'daki pek çok ülkeden iyi göründüğünü ve gidişatının da iyi durumda olduğunu bildirdi.
Türkiye'nin böylesi spekülatif kur artışlarını hak etmediğini vurgulayan Özdebir, şunları kaydetti:
"İşin normalleşmeye başlamasıyla özellikle üretici ve sonra tüketici fiyatlarının aşağı yönlü revize edilmesi gerekecek. Bu tabi zaman alacaktır. Çünkü insanlar bu sistemi test edecektir. Bunun sonucunda ikna oldukları takdirde, yeni girdileri yeni fiyatlarla oluşturdukça kur fiyatlarını da aşağı yöne çekeceklerdir. Özellikle son günlerdeki spekülatif kur artışlarından kaynaklanan fiyat artışlarındaki köpüğün alınması ve oradaki haksız kazançların geri döndürülmesi, fiyatların aşağı çekilmesi de ticaretin etik kuralları gereği olmazsa olmazdır."
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