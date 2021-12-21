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Son dakika: Döviz fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıt fiyatları düşecek mi? Pompa fiyatlarına yansıyacak mı? EPGİS açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Son dakika: Döviz fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıt fiyatları düşecek mi? Pompa fiyatlarına yansıyacak mı? EPGİS açıkladı

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında sert düşüş oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur" denildi. Peki döviz fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıt fiyatları düşecek mi? Pompa fiyatlarına yansıyacak mı? EPGİS'ten merak edilen sorunun yanıtıyla ilgili açıklama geldi.

Enerji sektörü temsilcileri, dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından döviz kurlarında başlayan düşüşün akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyacağını ifade etti.

Açıklama öncesinde 18,3674 ile zirveden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi.

Yeni güne de değer kaybıyla başlayan dolar son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gördü.



BU HAFTA İÇİ İNDİRİM BEKLENİYOR
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz" dedi.

Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.



"DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ ENERJİ PİYASASINA DA YANSIYACAK"
Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomik tedbirlerin, her sektörü olduğu gibi enerji sektörünü de doğrudan etkilediğini bildirdi.

Dövizdeki düşüşün, enerji piyasasındaki fiyatlandırmalara da yansıyacağına işaret eden Dilek, "Dün atılan adımlarla akaryakıtta fiyatın düşmesi bekleniyor. Bu, enerji sektörünün reel piyasaya desteği olarak yorumlanmalı, biz öyle yorumluyoruz. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün yüzde 15'lere varacağını düşünüyorum. Adımlar piyasayı pozitif etkiledi" diye konuştu.

Dilek, son dönemde piyasadaki spekülasyonlara rağmen enerji sektörünün yeni yatırımlara odaklandığını da sözlerine ekledi.

EPDK: AKARYAKIT FİYATLARINA BU GECEDEN İTİBAREN YAPILACAK ARTIŞLAR DURDURULMUŞTUR
EPDK'dan, akaryakıt fiyatlarına bu gece yapılması beklenen fiyat artışıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur" ifadeleri kaydedildi.

'DÖVİZDE YAŞANAN DÜŞÜŞ, POMPA FİYATLARINA DA YANSIYACAKTIR'
EPDK'dan yapılan açıklamanın devamında, dövizdeki hareketliliğinin akaryakıt fiyatlarında belirleyici olduğu belirtilerek, "Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz" denildi.

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