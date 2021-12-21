Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nasıl açılır? Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda?

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı.

İşte açıklama:

"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.