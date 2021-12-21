Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nasıl açılır? Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda?
Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nasıl açılır? Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı hangi bankalarda? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni ürüne göre; birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlar kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmayacak. Kur değişim oranı kıyaslanarak açılan hesaplar aradaki farktan nemalandırılacak. Hesaplar 3 aydan 12 aya kadar vadelerle açılabilecek. Peki; kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda açılabiliyor?
Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda? Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nasıl açılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurduğu yeni ürüne göre; yatırımcıların döviz kurları karşısında mağdur olmaması için yeni hesaplamalar yapılacak. Merkez Bankası tarafından açıklanacak döviz alış kuruyla, kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşacak fark müşterinin TL hesabına yatırılacak. Böylelikle para korunmuş olacak.
KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı.
İşte açıklama:
"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.
Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.
Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.
KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HANGİ BANKALARDA?
Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.
Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.
Sisteme isteyen her banka katılabilecektir,
Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.
Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı"
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- Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nasıl açılır? Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda?
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