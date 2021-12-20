EPDK son dakika açıkladı! Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli benzin fiyatları...

Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli benzin fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. EPDK'dan yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.'' denildi. İşte, akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli benzin fiyatları...

Dövizde yaşanan sert düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. EPDK'dan yapılan açıklamada, ''Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına yapılacak artışlar durdurulmuştur.'' denildi.

EPDK, ayrıca ''Dövizde yaşanan düşüş en kısa sürede pompa fiyatlarına da yansıyacaktır.'' açıklamasında bulundu.