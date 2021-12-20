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EPDK son dakika açıkladı! Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli benzin fiyatları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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EPDK son dakika açıkladı! Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli benzin fiyatları...

Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EPDK: Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, durdurulmuştur.” açıklaması sonrasında akaryakıt fiyatlarının alacağı son hal merak ediliyor. İşte, Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli benzin fiyatları...

Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli benzin fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. EPDK'dan yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.'' denildi. İşte, akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli benzin fiyatları...

Dövizde yaşanan sert düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. EPDK'dan yapılan açıklamada, ''Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına yapılacak artışlar durdurulmuştur.'' denildi.

EPDK, ayrıca ''Dövizde yaşanan düşüş en kısa sürede pompa fiyatlarına da yansıyacaktır.'' açıklamasında bulundu.

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul'da benzinin litresi : 12,23 TL

İzmir'de benzinin litresi : 12,30 TL

Ankara'da benzinin litresi : 12,28 TL

Güncel Motorin Litre Fiyatları:

İstanbul'da motorin litresi : 12,02 TL

İzmir'de motorin litresi : 12,10 TL

Ankara'da motorin litresi : 12,08 TL

Güncel LPG Litre Fiyatları:

İstanbul'da LPG litresi : 9,27 TL

İzmir'de LPG litresi : 9,15 TL

Ankara'da LPG litresi : 9,32 TL

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