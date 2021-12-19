Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor
Son dakika haberi... Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5’lik zam, hem memurları hem emeklileri heyecanlandırdı. Mevcut zamma ilaveten yapılacak ek artışın Ocak’a yetiştirilmesi planlanıyor. İşte detaylar...
Yeni yılda net asgari ücrete uygulanacak yüzde 50.5'lik artış, ek zam bekleyen memurları ve emeklileri heyecanlandırdı.
Yapılacağı duyurulan ek zamma ilişkin beklentileri artırdı.
Ocak'ta memurlar ve memur emeklileri yüzde 5 zam ve bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak.
BEKLENTİLER BÜYÜDÜ
Asgari ücretin belirlenmesinin ardından bu konudaki çalışmalar hız kazanırken, memurların ve emeklilerin ek zammın tutarına ilişkin beklentileri de yükseldi.
Memur emeklilerinin memurlar için planlanan ilave artıştan faydalanması bekleniyor.
MAAŞA YETİŞECEK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de seyyanen zam ya da yıllık yüzde 40'ı aşan zam oranları dile getiriliyor.
Kesin oran, çalışmaların ardından belli olacak. Burada seyyanen zam ve oransal artış olmak üzere iki ayrı formül devreye girecek. Taban maaşların yükseltilmesi de masadaki formüller arasında.
Zamlı maaşlar memurlara 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 17-28 Ocak'ta ödenecek. Memur emeklileri ise enflasyon verileri bekleneceğinden ayın başında maaşını zamsız olarak alacak. Zam farkı ay içerisinde yatırılacak. İlave zammın da söz konusu tarihlere yetiştirilmesi planlanıyor.
MEMUR-SEN'DEN ÇAĞRI VAR
Memur-Sen, ek zam/ilave ödeme içeren ek protokol için en kısa sürede harekete geçilmesini istedi.
Konfederasyondan yapılan açıklamada, "Ek Protokol çerçevesinde yapılacak ek zam/ilave ödeme, gelir vergisi yükünün hafifletilmesi, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konuları bir an önce hayata geçirilmeli" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadro açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler?
- AFAD sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 AFAD 1749 personel alımı sözlü sınav ne zaman?
- Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? 31 Aralık resmi tatil mi?
- ASELSAN satıldı iddialarına yanıt! ASELSAN ne iş yapar? ASELSAN'ın hangi ülkelerde şirketleri var?
- Günler ne zaman uzamaya başlayacak? 2021 en uzun gece ne zaman? Kış gün dönümü ve ekinoks tarihleri...
- TOGG yeni logo anlamı nedir? TOGG amblemi ne anlama geliyor? Yerli otomobil TOGG'un açılımı nedir?
- AÖL sınav sonuçları için son dakika açıklaması! 2021-2022 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM ilanı ne zaman çıkacak? 2022 yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? 18 Aralık GS Başakşehir maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
- iPhone zammı dudak uçuklattı! 18 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni fiyat listesi...
- İstanbul kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji'den "Sibirya soğukları" uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
- Asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar?