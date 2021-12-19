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Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2021 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021
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Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor

Son dakika haberi... Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5’lik zam, hem memurları hem emeklileri heyecanlandırdı. Mevcut zamma ilaveten yapılacak ek artışın Ocak’a yetiştirilmesi planlanıyor. İşte detaylar...

Yeni yılda net asgari ücrete uygulanacak yüzde 50.5'lik artış, ek zam bekleyen memurları ve emeklileri heyecanlandırdı.

Yapılacağı duyurulan ek zamma ilişkin beklentileri artırdı.

Ocak'ta memurlar ve memur emeklileri yüzde 5 zam ve bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yansıtılacak. Ayrıca hem memurlara hem de emeklilere ek bir iyileştirme söz konusu olacak.

BEKLENTİLER BÜYÜDÜ


Asgari ücretin belirlenmesinin ardından bu konudaki çalışmalar hız kazanırken, memurların ve emeklilerin ek zammın tutarına ilişkin beklentileri de yükseldi.

Memur emeklilerinin memurlar için planlanan ilave artıştan faydalanması bekleniyor.

MAAŞA YETİŞECEK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de seyyanen zam ya da yıllık yüzde 40'ı aşan zam oranları dile getiriliyor.

Kesin oran, çalışmaların ardından belli olacak. Burada seyyanen zam ve oransal artış olmak üzere iki ayrı formül devreye girecek. Taban maaşların yükseltilmesi de masadaki formüller arasında.

Zamlı maaşlar memurlara 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 17-28 Ocak'ta ödenecek. Memur emeklileri ise enflasyon verileri bekleneceğinden ayın başında maaşını zamsız olarak alacak. Zam farkı ay içerisinde yatırılacak. İlave zammın da söz konusu tarihlere yetiştirilmesi planlanıyor.

MEMUR-SEN'DEN ÇAĞRI VAR
Memur-Sen, ek zam/ilave ödeme içeren ek protokol için en kısa sürede harekete geçilmesini istedi.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, "Ek Protokol çerçevesinde yapılacak ek zam/ilave ödeme, gelir vergisi yükünün hafifletilmesi, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konuları bir an önce hayata geçirilmeli" denildi.

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