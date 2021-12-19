İstanbul havalimanlarındaki yolcu sayısında dev artış!

TOPLAMDA 56 MİLYON YOLCU HİZMET ALDI

İstanbul'daki havalimanlarından iç hatlarda 24 milyon 621 bin 677, dış hatlarda 31 milyon 398 bin 778 olmak üzere toplam 56 milyon 20 bin 455 yolcu hizmet almış oldu.

Geçen yılın aynı döneminde ise İstanbul havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısı 37 milyon 511 bin 480 olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece ocak-kasım aylarında icra edilen seferle uçan yolcu sayısının 2020'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 49 arttığı hesaplandı. Bu dönemde geliş-gidiş yapan yolcu sayısındaki artış 18 milyon 508 bin 975 olarak belirlendi.