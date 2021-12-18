Ekonomide kritik toplantı! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Türkiye Bankalar Birliği ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Bankalar Birliği ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki son durum ele alındı. İşte toplantıya ilişkin detaylar...
Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.
"TOPLANTININ AMACI SAĞLIKLI, İSTİKRARLI BÜYÜME PERFORMANSI"
Toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Bakan Dr. Nebati yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak, değerlendirmelerini aldı.
HEDEF SAĞLIKLI VE İSTİKRARLI BÜYÜME
Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının amacının sağlıklı, istikrarlı büyüme performansı olduğu belirtildi.
BANKALARDAN AÇIKLAMA
Bankalar tarafından yapılan değerlendirmede, son dönemde ülkemizdeki finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek, "güçlü bilanço, likidite ve özkaynak yapısı, gelişmiş teknolojik uygulamaları ile uluslararası standartlarda faaliyet gösteren Türkiye bankacılık sektörü, Ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer oluşturma misyonu doğrultusunda faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütmektedir. Bankalarımız kurallarıyla işlemekte olan serbest piyasa mekanizması içinde kaynaklarını, hanehalkı ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kullanmaya devam edecektir" açıklamasında bulunuldu.
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