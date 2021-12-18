Son dakika: Çiftçilere 2,7 milyar liralık destek: Ödemeler başladı! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı

Ödeme kalemlerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Alan bazlı verim desteği (kuraklık desteği) kapsamında 651 bin 102 üreticimize 2 milyar 547 milyon 39 bin 453 lira, zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında 19 bin 852 üreticimize 38 milyon 504 bin 718 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 91 milyon 498 bin 998 lira, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında 6 milyon 708 bin 935 lira, ipekböceği desteği kapsamında 6 milyon 813 bin 28 lira, yem bitkileri desteği kapsamında, 1 milyon 366 bin 878 lira, lisanslı depoculuk desteği kapsamında 129 bin 570 lira olmak üzere üreticilerimize toplamda 2 milyar 692 milyon 61 bin 580 liralık destek ödemesi yapacağız."