iPhone zammı dudak uçuklattı! 18 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni fiyat listesi...

iPhone zammı ne kadar oldu? Apple Türkiye tarafından yapılan son dakika açıklaması ile iPhone, Macbook, iPad ve Apple Watch ürünlerine zam yapıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından yeni iPhone fiyatları gündeme geldi. Apple'ın yeni fiyat listesi dudak uçuklatırken, ilk zam sonrasında 13.999 TL olan iPhone 13 Mini'nin fiyatı şu anda 19 bin 999 TL. Peki, 18 Aralık iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? işte yeni iPhone fiyat listesi...

YENİ iPHONE FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

Apple Türkiye tarafından 18 Aralık itibarıyla yapılan zam sonrası yeni iPhone fiyatları şu şekilde;