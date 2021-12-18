iPhone zammı dudak uçuklattı! 18 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni fiyat listesi...
Apple Türkiye, yeni iPhone fiyat listesini yayımladı. Kasım ayında %25 zam yapılan iPhone fiyatlarına yeniden artış yaşandı. İlk zam sonrası 14.999 TL olan 128 GB iPhone 13 fiyatı, yeni zam ile birlikte 21.499 TL oldu. Bu gelişmelerin ardından güncel iPhone fiyatları araştırılmaya başlandı. iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 18 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? işte yeni iPhone fiyat listesi...
iPhone zammı ne kadar oldu? Apple Türkiye tarafından yapılan son dakika açıklaması ile iPhone, Macbook, iPad ve Apple Watch ürünlerine zam yapıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından yeni iPhone fiyatları gündeme geldi. Apple'ın yeni fiyat listesi dudak uçuklatırken, ilk zam sonrasında 13.999 TL olan iPhone 13 Mini'nin fiyatı şu anda 19 bin 999 TL. Peki, 18 Aralık iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? işte yeni iPhone fiyat listesi...
YENİ iPHONE FİYATLARI GÜNCEL LİSTE
Apple Türkiye tarafından 18 Aralık itibarıyla yapılan zam sonrası yeni iPhone fiyatları şu şekilde;
iPHONE SE FİYATLARI NE KADAR OLDU?
iPhone SE 64GB: 10.499 TL
iPhone SE 128B: 11.499 TL
iPHONE 11 FİYATLARI NE KADAR OLDU?
iPhone 11 64GB: 13.999 TL
iPhone 11 128B: 14.999 TL
iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLDU?
iPhone 12 Mini 64GB: 17.999 TL
iPhone 12 Mini 128GB: 18.999 TL
iPhone 12 Mini 256GB: 20.999 TL
iPhone 12 64GB: 19.499 TL
iPhone 12 128B: 20.499 TL
iPhone 12 256GB: 22.499 TL
iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR OLDU?
iPhone 13 Mini 128GB: 19.999 TL
iPhone 13 Mini 256GB: 21.999 TL
iPhone 13 Mini 512GB: 25.999 TL
iPhone 13 128GB: 21.499 TL
iPhone 13 256GB: 23.499 TL
iPhone 13 512GB: 27.499 TL
iPhone 13 Pro 128GB: 28.999 TL
iPhone 13 Pro 256GB: 30.999 TL
iPhone 13 Pro 512GB: 34.999 TL
iPhone 13 Pro 1TB : 38.999 TL
iPhone 13 Pro Max 128GB: 31.999 TL
iPhone 13 Pro Max 256GB: 33.999 TL
iPhone 13 Pro Max 512GB: 37.999 TL
iPhone 13 Pro Max 1TB: 41.999 TL
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- iPhone zammı dudak uçuklattı! 18 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni fiyat listesi...
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