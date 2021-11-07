07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Çiftçilere kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçi kuraklık desteği ayın kaçında, hangi illerde yatacak?

Çiftçilere kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçi kuraklık desteği ayın kaçında, hangi illerde yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.11.2021
ABONE OL
Çiftçilere kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçi kuraklık desteği ayın kaçında, hangi illerde yatacak?

Çiftçilere kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çeşitli sebeplerle tarla ve ekin alanlarında verim kaybı yaşayan çiftçilere sağlanacak olan bu ödenek, kuraklık desteği hangi illerde var, Kasım ayı kuraklık desteği ne zaman yatacak sorularıyla inceleniyor. İşte, Çiftçilere kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçi kuraklık desteği ayın kaçında, hangi illerde yatacak?

Çiftçilere kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçi kuraklık desteği ayın kaçında, hangi illerde yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım Bakanlığı'nın duyurduğu bu imkan için vatandaşlar kuraklık desteği hangi illerde var, ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek sorularıyla araştırma yapıyor. Yetersiz yağış ve benzeri nedenlerle arazideki verim kaybına göre çiftçiye ödeme yapılacak. İşte, Çiftçilere kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçi kuraklık desteği ayın kaçında, hangi illerde yatacak?

KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK, HANGİ İLLERDE VAR?

Çiftçiye kuraklık destek ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Destek ödemelerinin tarihi henüz bilinmiyor ancak Kasım ayı içinde başlaması ön görülüyor. Konuya ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldığında ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ÇİFTÇİYE KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?

* Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,

* Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,

* Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,

* Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,

* Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,

* Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,

* Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,

* Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA