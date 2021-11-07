Çiftçilere kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçi kuraklık desteği ayın kaçında, hangi illerde yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım Bakanlığı'nın duyurduğu bu imkan için vatandaşlar kuraklık desteği hangi illerde var, ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek sorularıyla araştırma yapıyor. Yetersiz yağış ve benzeri nedenlerle arazideki verim kaybına göre çiftçiye ödeme yapılacak. İşte, Çiftçilere kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçi kuraklık desteği ayın kaçında, hangi illerde yatacak?

KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK, HANGİ İLLERDE VAR?

Çiftçiye kuraklık destek ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.