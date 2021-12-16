Türkiye enerjide atağa geçti! O illerde petrol aranacak

Buna göre, TPAO'ya Mersin'de denizde bulunan 2 bin 349 ve 39 bin 581 hektarlık alanlar için 8'er yıl süreyle, Hakkari'de karadaki 34 bin 705 hektarlık saha için de 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.