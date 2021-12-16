Dolar/TL ne kadar oldu? 16 Aralık dolar kuru kaç lira? Bugün dolar ne kadar?

16 Aralık dolar kuru kaç lira? Bugün dolar ne kadar? Dolar/TL ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ve sonrasında döviz kurlarının seyri merak ediliyor. Doların gün içerisindeki seyri yatırımcıların takip ettiği konuların başında geliyor. Dolar/TL kurundaki yükseliş tüm hızıyla devam ederken gözler kritik toplantıya çevrildi. Peki; 16 Aralık dolar kuru kaç lira? Bugün dolar ne kadar? Dolar/TL ne kadar oldu?