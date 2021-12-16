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Dolar/TL ne kadar oldu? 16 Aralık dolar kuru kaç lira? Bugün dolar ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2021
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Dolar/TL ne kadar oldu? 16 Aralık dolar kuru kaç lira? Bugün dolar ne kadar?

Dolar/TL ne kadar? 16 Aralık dolar kuru gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Bugün dolar ne kadar sorusuna yoğun şekilde yanıt aranıyor. Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı öncesi doların ateşi düşmezken, günlük dolar grafiği döviz kuru yatırımcıları tarafından sorgulanıyor. Döviz alıp satmak isteyen vatandaşlar, dolar/TL ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki, 16 Aralık dolar kuru kaç lira oldu? İşte; bugün dolar ne kadar sorusunun yanıtı!

16 Aralık dolar kuru kaç lira? Bugün dolar ne kadar? Dolar/TL ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ve sonrasında döviz kurlarının seyri merak ediliyor. Doların gün içerisindeki seyri yatırımcıların takip ettiği konuların başında geliyor. Dolar/TL kurundaki yükseliş tüm hızıyla devam ederken gözler kritik toplantıya çevrildi. Peki; 16 Aralık dolar kuru kaç lira? Bugün dolar ne kadar? Dolar/TL ne kadar oldu?

DOLAR KURU KAÇ LİRA? (16 ARALIK)

16 Aralık dolar kuru güne 14,86 TL seviyesinden başladı.

KARAR ÖNCESİ YENİ REKOR

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar/TL'de yeni zirve görüldü. Dün 14,83'le tarihi zirvesini gören dolar, bugün de 14,93 liraya ulaşarak rekor tazeledi.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Analistler, Fed'in dünkü yönlendirmelerinin ardından bugün Avrupa tarafında ECB ve BoE toplantılarından çıkacak kararların 2022'de para politikalarının seyrine dair görünümü netleştirmesinin beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde de TCMB'nin faiz kararının takip edileceğini aktaran analistler, makroekonomik veri tarafında ise Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 ve 2.250 seviyelerinin direnç, 2.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor. Piyasada, faizlerin sabit bırakabileceği beklentileri de göz ardı edilmiyor. TCMB, kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan azaltarak yüzde 16'dan yüzde 15'e çekmişti.

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