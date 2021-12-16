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Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk mobil açılmıyor hatası! Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası nedir?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk mobil açılmıyor hatası! Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası nedir?

Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk mobil açılmıyor hatası alan kullanıcılar Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası hakkında sorgulama yapıyor. Bazı bankaların sistemlerinde zaman zaman erişim sorunları oluşabiliyor. Kuveyt Türk’ün mobil ve internet bankacılığında da erişim sıkıntıları yaşanıyor. Peki; Kuveyt Türk çöktü mü?

Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk mobil açılmıyor hatası nedir? Bazı bankacılık sistemlerinin mobil uygulamaları ve internet erişimlerinde sıkıntı yaşanıyor. Bunlardan birisi de Kuveyt Türk oldu. Bankanın mobil sistemine erişimde hata alan kullanıcılar Kuveyt Türk çöktü mü sorusuna cevap arıyor.

KUVEYT TÜRK ÇÖKTÜ MÜ?

Bankadan konuyla ilgili açıklama yapıldı:

Bu sabah (16.12.2021) sistemlerimizde yaşanan teknik sorun kısa sürede giderilmiştir.

Kuveyt Türk Mobil ve İnternet Şube dahil tüm kanallarımız çalışır durumdadır.

Yaşanan aksaklıktan dolayı tüm müşterilerimizden özür diler, anlayışları için teşekkür ederiz.

KUVEYT TÜRK MÜŞTERİ HİZMETLERİ ERİŞİM

Kuveyt Türk Müşteri İletişim Merkezine 7 gün 24 saat boyunca yurt içinden 444 0 123'ü, yurt dışından +90 444 0 123'ü arayarak ulaşabilirsiniz.

Bankacılık işlemlerinizi istediğiniz yerden, istediğiniz zaman konusunda uzman müşteri temsilcileri aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

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