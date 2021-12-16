Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk mobil açılmıyor hatası! Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası nedir?

Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk mobil açılmıyor hatası nedir? Bazı bankacılık sistemlerinin mobil uygulamaları ve internet erişimlerinde sıkıntı yaşanıyor. Bunlardan birisi de Kuveyt Türk oldu. Bankanın mobil sistemine erişimde hata alan kullanıcılar Kuveyt Türk çöktü mü sorusuna cevap arıyor.