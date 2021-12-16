Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk mobil açılmıyor hatası! Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası nedir?
Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk mobil açılmıyor hatası alan kullanıcılar Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası hakkında sorgulama yapıyor. Bazı bankaların sistemlerinde zaman zaman erişim sorunları oluşabiliyor. Kuveyt Türk’ün mobil ve internet bankacılığında da erişim sıkıntıları yaşanıyor. Peki; Kuveyt Türk çöktü mü?
Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk mobil açılmıyor hatası nedir? Bazı bankacılık sistemlerinin mobil uygulamaları ve internet erişimlerinde sıkıntı yaşanıyor. Bunlardan birisi de Kuveyt Türk oldu. Bankanın mobil sistemine erişimde hata alan kullanıcılar Kuveyt Türk çöktü mü sorusuna cevap arıyor.
KUVEYT TÜRK ÇÖKTÜ MÜ?
Bankadan konuyla ilgili açıklama yapıldı:
Bu sabah (16.12.2021) sistemlerimizde yaşanan teknik sorun kısa sürede giderilmiştir.
Kuveyt Türk Mobil ve İnternet Şube dahil tüm kanallarımız çalışır durumdadır.
Yaşanan aksaklıktan dolayı tüm müşterilerimizden özür diler, anlayışları için teşekkür ederiz.
KUVEYT TÜRK MÜŞTERİ HİZMETLERİ ERİŞİM
Kuveyt Türk Müşteri İletişim Merkezine 7 gün 24 saat boyunca yurt içinden 444 0 123'ü, yurt dışından +90 444 0 123'ü arayarak ulaşabilirsiniz.
Bankacılık işlemlerinizi istediğiniz yerden, istediğiniz zaman konusunda uzman müşteri temsilcileri aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM sınav takvimi 2022: YKS, KPSS, ALES, DGS, İSG, YÖKDİL sınav tarihleri! 2022’de sınavlar ne zaman?
- Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk mobil açılmıyor hatası! Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası nedir?
- Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branşlar kontenjanlar! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu kadro dağılımı!
- Dolar/TL ne kadar oldu? 16 Aralık dolar kuru kaç lira? Bugün dolar ne kadar?
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son dakika ne zaman açıklanacak? Asgari ücret bugün açıklanır mı?
- 16 Aralık MB faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2021 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
- 16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası (maaşı) hangi illerde hesaplara yattı?
- 14-18-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın yerinde durmuyor! 16 Aralık canlı altın fiyatı ne kadar?
- Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? Kesintiler sonucu net asgari ücret ne kadar?
- Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Bekar, evli, çocuklu, çocuksuz...
- Konuşanlar yayından kaldırıldı mı? RTÜK'ten flaş açıklama: Exxen'de Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar bitti mi?
- Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Hangi gün belli olacak?