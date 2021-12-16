Patronlar elini taşın altına koydu! Kur artışı halka yansımayacak

Tekstil üretiminde kullanılan ana hammadde ve temel üretim maliyetlerine baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kumaşta 3 katı aşan, diğer girdilerde ise ortalamada 2 kata varan oranlarda fiyat artışları görüyoruz" dedi. LC Waikiki yetkilileri bu kararı, satılan ürünleri aynı maliyetlerle yerine koyamama ve stoklara bağlı sermayesinin erimesi pahasına aldığını açıkladı.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da artan maliyetlerin üretici firmalar üzerinde ciddi baskı yaptığını, sıkıntının tüm dünyada yaşandığını söyledi. Kolbaşı, "Maliyetlerimizdeki artışı perakende fiyatlarımıza minimum yansıtmaya çalışacağız. Hatta yansıtmamak için dayanabildiğimiz yere kadar dayanacağız. Zaten maliyeti yansıtmaya çalışırsak bu yoğun rekabet ortamında ayrık otu gibi kalırız" diye konuştu.